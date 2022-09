Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski mówił w radiowej Jedynce między innymi o podwyżkach i wynagrodzeniach dla nauczycieli. - Nauczyciele, którzy są na początku swojej kariery zawodowej, nauczyciele na stopniu początkującym dostali od 1 września podwyżkę rzędu 20 proc., natomiast pozostali nauczyciele ponad 4 proc. - powiedział. - Od 1 stycznia w przyszłorocznym budżecie, takie są plany przyjęte przez Radę Ministrów, aby subwencja oświatowa rok do roku wzrosła o blisko 20 proc., o 11 mld zł. Nigdy tak wysokiego wzrostu subwencji rok do roku nie było - dodał i zaznaczył, że „początkujący nauczyciele mieliby otrzymać podwyżkę w wysokości ok. 1200 zł, a nauczyciele mianowani i dyplomowani ok. 800 zł”.

Jak powiedział wiceminister, „nauczyciele powinni więcej zarabiać”. - Co do tego nikt nie ma wątpliwości - stwierdził. - To są osoby, które uczą, wychowują, wspierają nas jako rodziców w trudzie wychowania własnych dzieci. Szkoła ma wspierać proces wychowawczy, ale to głównie zadanie rodziców - dodał.

Rzymkowski przyznał także, że „czasami nie rozumie zachowań związków”. - W ubiegłym roku leżała na stole moim zdaniem bardzo dobra propozycja, radykalna podwyżka rzędu 36 proc. dla wszystkich nauczycieli, za 4 godz. więcej, pewne przesunięcie w czasie pracy - powiedział.

Polityk mówił również o tym, że wątpi w możliwość zmian w Karcie Nauczyciela. - Są środowiska w polskim parlamencie, które będą bronić wielkich zdobyczy stanu wojennego, to 1982 r. ciemna noc stanu wojennego. Gen. Jaruzelski nie był w stanie dać podwyżki, to dał przywileje - powiedział. - Najdziwniejsze przywileje zostały zlikwidowane już wiele lat temu, ale gorsetem, który ogranicza jest wymiar pensum, na tle innych państw 18 godz. to relatywnie mało. Wsłuchuję się w głos młodych nauczycieli, którzy chcieliby więcej zarabiać i więcej pracować - dodał. - Teraz jest absurd – brak możliwości by jeden nauczyciel pracował w danej szkole więcej niż 26 godz. – ma 18 godz. etatu i 8 nadgodzin. Gdy zajęć w siatce godzin jest więcej, np. 28, trzeba wypożyczać nauczyciela z innej szkoły i musi przyjechać na te 2 godz. - zaznaczył Tomasz Rzymkowski.

Wiceminister mówił także o podręczniku do przedmiotu Historia i teraźniejszość prof. Roszkowskiego. - Nie mam nic od sprzedaży tych podręczników, więc mi nie zależy, czy to będzie podręcznik prof. Roszkowskiego, inny czy nauczyciel w ogóle nie będzie chciał korzystać z podręczników - powiedział.

Rzymkowski odniósł się również do tego, że burmistrz Ustrzyk Dolnych zakazał używania podręcznika do HiT. - To jest wolna wola nauczyciela i jestem zdania, że samorządowcy nie powinni się w to wtrącać. To są takie zapędy totalniackie. Jak samorządowiec będzie chciał decydować czy zeszyt ma być w kratkę czy w linie, czy podręcznik ma być tego czy tamtego wydawnictwa, to jest to daleko idące przekroczenie uprawnień - ocenił. - To nieładny gest ze strony samorządowców, ze próbują ingerować w tego typu kwestie. Pan profesor Roszkowski jest autorytetem, jeśli chodzi o tworzenie podręczników. Sam się z nich uczyłem. Uważam, że ta zawierucha wokół niego jest niesmaczna, współczuję panu profesorowi – człowiekowi, który ma bardzo pokaźny dorobek naukowy i jest niekwestionowanym autorytetem w swojej dziedzinie. Dla ludzi o różnych światopoglądach i różnych miejscach sceny politycznej - dodał. Z drugiej strony uważam, że jego podręcznik będzie hitem sprzedażowym. Taka reklama… Informacje od poszczególnych księgarzy, że brakuje egzemplarzy, bo tak szybko się rozchodzą, są ciekawym zjawiskiem - podkreślił wiceminister.