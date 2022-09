Następcą tronu został oficjalnie w wieku trzech lat, w 1952 roku. Jednak dziś, gdy został monarchą, ufa mu ledwie 42 proc. poddanych, zdecydowanie mniej, niż tuż przed śmiercią darzyło takim uczuciem jego matkę (75 proc.). Jak poddaje instytut YouGov, aż sześciu członków rodziny królewskiej, w tym zmarły już ojciec Karola Filip, cieszą się większym uznaniem.

Reklama

Wielu Brytyjczyków nie darowało Karolowi jego rozwodu z Księżną Diana, ulubienicą narodu - mówi „Rz” Thomas Mace-Archer-Mills, przewodniczący Brytyjskiego Towarzystwa Monarchistycznego.

Czytaj więcej Polityka Karol III, nowy król Wielkiej Brytanii To się już stało, choć nie było ceremonii. W chwili śmierci królowej Elżbiety II, Karol - książę Walii - przejął władzę w brytyjskiej monarchii. Zanim zostanie koronowany, musi stać się zadość tradycji. I praktyce królewskiego dworu.

Reklama

W słynnym już wywiadzie dla BBC z 1995 r., Diana przyznała, że „w tym małżeństwie jest nas trzech” sygnalizując, że jej związek z Karolem rozbiła Kamila Parker Bowles. Rok później Karol, idąc za głosem swojej wieloletniej miłości, zdecydował się na rozwód. Ten krok, bardzo wówczas krytykowany przez Kościół Anglikański, okazał się jeszcze bardziej kontrowersyjny gdy Diana zginęła w 1997 r. w wypadku w Paryżu.

Proces odzyskiwania przez Karola względów swoich poddanych przebiegał długo. Do tego stopnia, że pojawiły się nawet plotki, iż mógłby zostać pominięty w linii sukcesji na rzecz swojego syna, księcia Williama. Do ślubu z Kamilę doszło dopiero po 12 latach od śmierci Diany i nie przyjęła ona tytułu Księżnej Wali, jaką miała pierwsza żona księcia. Do ostatecznej aprobaty wybranki Karola doszło zaś tylko w lutym tego roku, gdy Elżbieta II oświadczyła, że „jest jej szczerą wolą”, aby po jej śmierci Kamila została uznana za „królową-małżonkę”. Taki sam tytuł miała matka Elżbiety II, żona króla Jerzego VI. Oznacza on, że w razie śmierci Karola, Kamila nigdy nie będzie sama królową: korona przejdzie na księcia Williama.

Decyzja monarchini została wprowadzona natychmiast po jej śmierci - we wtorek. Jednak wzbudza to wciąż kontrowersje wśród Brytyjczyków. 40 proc. z nich wolałoby, aby zachowała ona tytuł „księżnej-małżonki” a tylko 20 proc. „królowej-małżonki”.

Za tym sporem kryje się jednak szersza debata nad kształtem monarchii. Kamila zawsze była wielką miłością Karola. Dianę, pochodząca z potężnego rodu Spencerów, wybrał pod naciskiem rodziny królewskiej. Radykalny krok w kierunku realizacji swojego własnego szczęście podjął młodszy syn Karola, Harry, który od 2020 r. formalnie przestał należeć do rodziny Windsorów i przeniósł się z Meghan do Ameryki.

W przeciwieństwie do swojej matki, słynącej z trzymania się ścisłej neutralności, Karol od lat angażuje się w życie społeczne. Od 1968 r. jest zdecydowanym zwolennikiem powstrzymania emisji dwutlenku węgla. Ma też zdecydowanie zdanie o architekturze. Wspiera medycyną alternatywną. Angażuje się w pomoc dla młodzieży niepełnosprawnej. Miał wielką rolę we wspieraniu odrodzenia życia żydowskiego w Polsce, w szczególności w Krakowie. Potrafił też zająć zdecydowane stanowisko w sprawach politycznych, jak ostatnio protestując przeciw planom rządu budowy w Rwandzie ośrodków dla osób starających się o azyl w Wielkiej Brytanii. Czy teraz zdoła w tych wszystkich kwestiach być bardziej wstrzemięźliwy? Źródła w jego oficjalnej rezydencji, Clarence House, mówią, że taki jest jego zamiar. Ale też, że nie zamierza on naśladować swojej matki.

Karol, który ma w piątek wieczorem zwrócić się z pierwsza odezwą do narodu, objedzie na razie cztery narody, na jakie składa się Zjednoczone Królestwie. Stabilność monarchii ma oprzeć na swoich znakomitych relacjach z Williamem. Jego (i Kamili) oficjalna koronacja nie nastąpi przed upływem roku. Od jego sukcesu w niemałym stopniu zależy powstrzymanie tendencji odśrodkowych w Wielkiej Brytanii, szczególnie w Szkocji i Irlandii Północnej.