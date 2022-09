Władimir Putin zabrał głos na forum gospodarczym we Władywostoku. - Zrobiliśmy wszystko, aby zapewnić, żeby ukraińskie zboże było eksportowane. (...) Zrobiliśmy to wspólnie z Turcją. Jeśli pominiemy Turcję jako kraj pośredniczący, to prawie całe zboże eksportowane z Ukrainy nie jest wysyłane do najbiedniejszych krajów rozwijających się, ale do państw Unii Europejskiej - powiedział na sesji plenarnej rosyjski prezydent.

Władimir Putin dodał, że "tylko dwa statki z 87" zostały załadowane w ramach Światowego Programu Żywnościowego ONZ, i wyeksportowano za ich pomocą 60 tys. z 2 mln ton żywności. Prezydent Rosji ocenił, że kraje europejskie postępują jak kolonizatorzy "jak w poprzednich dekadach i stuleciach", a kraje rozwijające się "znowu zostały oszukane".

Putin: Zachód upada, przyszłość to Azja, Rosji izolować się nie da Władimir Putin powiedział, że Rosja przeciwstawi się próbom zepchnięcia jej z globalnej sceny przez Zachód oraz że zachodnie sankcje zastąpiły COVID-19 jako główne zagrożenie dla światowej gospodarki.

- Oczywiście, przy takim podejściu skala problemów żywnościowych na świecie będzie niestety tylko rosła, co może doprowadzić do bezprecedensowej katastrofy humanitarnej. Może warto pomyśleć o ograniczeniu eksportu zboża i żywności na sprzedaż tą trasą? Zdecydowanie omówię ten temat z prezydentem Turcji Erdoganem - zadeklarował Władimir Putin.

Rosja, Turcja, ONZ i Ukraina są stronami podpisanego w Stambule porozumienia z 22 lipca o eksporcie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Umowa miała gwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów.