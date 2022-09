Wśród parlamentarzystów PO, którzy nie widzą już swojego miejsca w Senacie, są m.in. Jacek Fedorowicz czy Bogdan Zdrojewski - ustaliła Interia.

Ci dwaj politycy oceniają, że izba wyższa parlamentu nie do końca odpowiada ich temperamentowi. Zdrojewski ma myśleć o starcie do Europarlamentu lub do Sejmu, Jerzy Fedorowicz chce się poddać weryfikacji wyborców i startować w wyborach do Sejmu.

Z polityką definitywnie chcą się rozstać Antoni Mężydło i Paweł Arndt. Ten pierwszy z powodów zdrowotnych, drugi - zachęca do startu młodszych.



Polityczką PO, która nie podjęła jeszcze decyzji, jest Barbara Borys-Damięcka, która zastanawia się, czy nie zwolnić tempa. Borys-Damięcka deklaruje, że jeśli znajdzie się ktoś, kogo gotowi będą poprzeć jej wyborcy - sama odda głos na tę osoba.



Za niezdecydowaną uważana jest Jadwiga Rokitnicka. Jednak w rozmowie z Interia zadeklarowała, że czuje się jeszcze na siłach pozostać w polityce i jest gotowa do startu.



We wrześniu opozycja ma precyzować szczegóły paktu senackiego, do którego mogą przystąpić wszyscy politycy opozycji. Dołączyć maja do niego m.in. Jan Maria Jackowski, Józef Zając czy Krzysztof Kwiatkowski.