Jak stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister klimatu i środowiska, Jacek Ozdoba, początkowe doniesienia o dużym stężeniu rtęci w Odrze, „spowodowały chaos medialny” oraz doprowadziły do tego, że że służby musiały pójść tym tropem. - Kiedy pani marszałek Polak, powołując się na stronę niemiecką, poinformowała o rtęci, to wywołało to utrudnienie dla służb. Nastawiło to aparaturę całego procesu badawczego na metale ciężkie - stwierdził polityk i zwrócił uwagę na to, że politycy Platformy Obywatelskiej wciąż twierdzą, że podawane przez nich informacje były prawdziwe.

Jacek Ozdoba nazywał zachowanie polityków opozycji celowym działaniem, a ich narrację w tej sprawie „manipulacją”. - Rozumiem politykę, ale kiedy mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, to świadczy o manipulacji - powiedział. - Cały czas powtarzają, że rtęć wystąpiła. Ona może wystąpić nawet w wodzie pitnej - dodał. - Były premier kraju, który był odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo, nagle porównuje partię polityczną do rtęci czy nazywa mordercą. Mam wrażenie, że PO najchętniej wrzuciłaby rtęć do Odry, aby wyszła w badaniach, i dalej o tym krzyczała - zaznaczył polityk.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podczas wtorkowej konferencji prasowej poinformował, że parametry próbek wody, które pobierane są na dolnośląskim odcinku Odry od 5 sierpnia "ulegają poprawie". Jak podkreślił, „parametry fizykochemiczne w głównym nurcie rzeki są już takie same jak średnia wieloletnia”. - Odra na odcinku dolnośląskim wróciła do normy - dodał.