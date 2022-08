Wójcik: To, czego chce von der Leyen, mało mnie interesuje

Pani von der Leyen nie jest ani prezydentem mojego kraju, ani nie jest premierem, ani nie jest w rządzie polskim. To jest urzędnik w Brukseli, 1300 km stąd. To, co ona chce, to mnie mało interesuje - mówił w Polsat News wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z Solidarnej Polski.