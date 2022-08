Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie uchylił decyzję prezes SO o przywróceniu do pracy Igora Tulei. Oznacza to, że sędzia nadal pozostaje zawieszony w obowiązkach. - To, co zrobiono sędziemu Tuleyi jest ohydne i niegodne człowieka - komentuje prezes Iustitii sędzia Krystian Markiewicz.