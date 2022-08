Soboń zapowiedział przedłużenie tarczy antyinflacyjnej przez rząd.

Reklama

- Mamy już funkcjonujący dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł, z których skorzystało już 6,8 miliona Polaków. Cały czas działa tarcza antyinflacyjna, czyli obniżone stawki VAT-u i akcyzy, np. na gaz ziemny. To rozwiązanie na pewno będzie przedłużone do końca roku. Tarcze staramy się przedłużać w cyklach kwartalnych biorąc pod uwagę na obecną sytuację. Na pewno planujemy przedłużyć tarczę co najmniej do końca roku. Bardzo poważnie analizujemy zakres zmian i jakie niesie to skutki budżetowe. Analizujemy też rozszerzenie tarczy o inne surowce - zdradził przedstawiciel rządu.

Odrzucamy drogę, która jest sugerowana przez część liberalnych ekonomistów, którzy twierdzą, że walka z inflacją powinna być opłacona ceną recesji i większego bezrobocia Artur Soboń, wiceminister finansów

Wiceminister finansów został także zapytany o obniżki podatku VAT na paliwa.

- Rozważamy obniżki VAT do 0 proc., 5 proc. lub 8 proc. Odrzucamy drogę, która jest sugerowana przez część liberalnych ekonomistów, którzy twierdzą, że walka z inflacją powinna być opłacona ceną recesji i większego bezrobocia. Uważamy, że najsłabsi cierpią najbardziej, dlatego powinni dostać wsparcie od strony państwa - podkreślił polityk.

Reklama

Czytaj więcej Węgiel Dodatek węglowy do zmiany? Organizacje pozarządowe: społecznie niesprawiedliwy Dodatek energetyczny zamiast węglowego – organizacje pozarządowe proponują zmiany w rządowej ustawie dotyczącej dodatku węglowego. Chcą zastąpić go dodatkiem ciepłowniczym. Pojawia się propozycja progu dochodowego.

Zdaniem Sobonia "sytuacja budżetowa nie jest zła" oraz dodał, że w "pierwszym półroczu w polskim budżecie jest nawet lekka podwyżka".

- Ostrożnie planujemy wydatki szczególnie w kontekście 2023 r. Ale nie oznacza to, że jesteśmy w stanie sfinansować tego rodzaju świadczeń - uważa parlamentarzysta.