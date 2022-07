„Polska musi zostać wreszcie przyjęta do kierownictwa integracji europejskiej jako równorzędny i tak samo ważny kraj członkowski jak Francuzi i Niemcy. Polska powinna być jak najszybciej tak traktowana, zawsze właściwie na to zasługiwała. Nie możemy zaprzepaścić tej szansy” – powiedział Schaeuble w wywiadzie dla niedzielnego wydania „Die Welt” - „Welt am Sonntag”.

Reklama

Polityk CDU wyraził żal, że udając się w połowie czerwca do Kijowa prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Olaf Scholz nie zaprosili do wyjazdu premiera Mateusza Morawieckiego. „W świat poszedłby zupełnie inny sygnał, gdyby Polska, Niemcy i Francja wystąpiły w Kijowie razem” – zaznaczył.

Polityka obronna wspólnym zadaniem dla Polski, Francji i Niemiec

Zdaniem Schaeublego Polska odgrywa czołową rolę w europejskiej polityce obronnej, co stało się jasne dla wszystkich po ataku Rosji na Ukrainę. „Razem z Warszawą i Paryżem, Berlin mógłby pracować nad tym, aby europejski system obrony nie był alternatywą wobec NATO, lecz jego uzupełnieniem” – wyjaśnił. Jego zdaniem Europa potrzebuje własny atomowy potencjał odstraszania. W zamian za udostępnienie przez Francję tego potencjału Niemcy powinny zwiększyć swój wkład finansowy w odstraszanie.

Schaeuble zwrócił także uwagę na znaczenie kwestii pomocy dla uchodźców. „Nie możemy czekać, aż wszyscy zaakceptują rozdział uchodźców (pomiędzy krajami UE)” -podkreślił. „Kto nie chce kooperować, ten musi zastanowić się nad innym sposobem włączenia się” – dodał. W tym kontekście polityk CDU ponownie odniósł się do Polski. „Muszę tutaj też pochwalić Polaków. Ich gotowość do pomocy dla ukraińskich uchodźców jest wspaniała” – ocenił chadek.

Czy Polska zaakceptuje partnerstwo z Rosją?

Schaeuble przypomniał, że od dawna jest zwolennikiem wprowadzenia w UE zasady podejmowania decyzji większością głosów. Przyznał, że dotychczasowa polityka Niemiec wobec Rosji „nie jest powodem do dumy”. Równocześnie powiedział, że wierzy w partnerskie relacje z Rosją, jeżeli będzie ona respektować zasady partnerskiej współpracy.

Reklama

„Na pewno także Polska zgodzi się z tym, że partnerstwo z Rosją, która uznaje wyrzeczenie się siły, nienaruszalność granic i podstawowe zasady prawa międzynarodowego, jest z politycznego punktu widzenia słuszne” – powiedział.

Po przejściu CDU do opozycji po przegranych wyborach parlamentarnych we wrześniu 2021 roku Schaeuble nie piastuje żadnych funkcji państwowych. 79-letni poseł CDU jest najbardziej doświadczonym niemieckim politykiem. Nieprzerwanie od 1972 roku sprawuje mandat poselski. Kierował w przeszłości resortami spraw wewnętrznych i finansów. Do ubiegłego roku był przewodniczącym Bundestagu.