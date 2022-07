Lider ludowców w rozmowie z Polsat News powiedział, że stale zachęca do przyjmowania szczepionki przeciw COVID-19. W jego ocenie rząd zawiódł w kwestii nakłaniania społeczeństw.

Kosiniak-Kamysz, z wykształcenia lekarz, powiedział, że nie ma problemu z tym, by rozmawiać z wyborcami o szczepieniach.

- Do mnie kierowane były różnego rodzaju groźby, różnego rodzaju ataki słowne, wydawano "wyroki śmierci". Naprawdę wiem, jakiej jestem profesji, co jest moim obowiązkiem. Wierzę, że rozum jest silniejszy niż siła - stwierdził.

Szef PSL mówił również o problemie rosnącej inflacji w Polsce. - Zrozumieć prezesa Glapińskiego to czyn heroiczny. jego konferencje są stand-upami, są występami, z których powstają dziesiątki memów, to wszystko to kpina. Z tego powodu również mamy problemy i taką drożyznę. Komunikacja prezesa NBP jest fatalna, nieprzystająca do pełnionej funkcji - mówił.

Jego zdaniem powodem drożyzny jest brak inwestycji, postawienie na konsumpcję oraz brak zachęt do oszczędzania.

- Chcemy tę władzę odsunąć od rządów, bo ona jest złą, niedobra. I to jest jednoznaczne stanowisko, nie ma innego. Wszystko inne to intelektualne prowokacje - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.