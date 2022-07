GUS o godz. 10:00 1 lipca poda wstępny odczyt inflacji w Polsce za czerwiec. W maju inflacja wyniosła 13,9 proc. i była najwyższa od ponad dwóch dekad. Według prognoz, inflacja w czerwcu 2022 r. wyniesie ok. 15,5 proc. Do tematu odniósł się wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Jest w tej chwili inflacja. Dzisiaj będzie następny próg ogłoszony, pewnie 15 albo 16 proc. Jeżeli jest 16 proc. inflacji w Polsce, to znaczy, że 13 emerytury już nie ma i 14 emerytury już nie ma - powiedział w Radiu Wrocław.

Reklama

Współprzewodniczący Nowej Lewicy zgodził się z prowadzącym, że to "tak, jakbyśmy nasze pensje wyrzucali do kosza". - Co szósta złotówka po prostu przestała istnieć - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Rząd Morawieckiego spodziewa się wzrostu inflacji w Polsce Wzrost gospodarczy w Polsce w tym i przyszłym roku będzie dodatni, ale jego poziom zależy "w dużej mierze od sytuacji międzynarodowej" - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. W rozmowie z Trójką przyznał, że płace w Polsce rosną wolniej niż inflacja.

Pytany, jaki pomysł na walkę z inflacją ma Lewica Czarzasty odparł, że jego formacja "wielokrotnie ten pomysł przedstawiała". - Pierwsza sprawa, która jest dla nas naprawdę ważna, to są kwestie pieniędzy z Unii Europejskiej. W trybie natychmiastowym byśmy doprowadzili do tego, że w ciągu naprawdę miesiąca czy dwóch te pieniądze by przyszły, odblokowalibyśmy to wszystko, co jest blokowane - zadeklarował.

- Po drugie, naprawdę trzeba rozmawiać z bankami, żeby banki zaczęły się racjonalnie zachowywać. To nie może być tak, że jest inflacja 15-proc., a jak pan idzie ze swoimi oszczędnościami do banku to pan dostanie 4 proc. - mówił wicemarszałek Sejmu.

Reklama

- Po prostu nie może tak być, dlatego że inflacja to jest za dużo pieniędzy na rynku. Co Polak ma zrobić z tymi pieniędzmi, jeżeli je ma, jak np. je złożyć do banku, a bank mu daje 4 proc., a 15 jest inflacji? 11 (pkt. - red.) proc. straty. Przecież to się w głowie nie mieści - kontynuował.

Czytaj więcej Polityka Szefowa KE: Nie będzie powrotu do tanich paliw kopalnych - Głównym źródłem naszych kłopotów jest nasze uzależnienie od paliw kopalnych, którego musimy się pozbyć - powiedziała po unijnym szczycie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Przyznała, że rosną ceny, a po pandemii COVID-19 wzrosły długi i deficyty państw UE.

Pytany, jak rozwiązać problem inflacji Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że "trzeba rozmawiać z bankami, trzeba doprowadzić do tego, żeby przyszły pieniądze z Unii Europejskiej". - To, co jest ważne - trzeba się zająć tymi grupami, które są najbardziej upośledzone, tzn. zarówno emerytami, jak i pracownikami całego sektora państwowego, czyli nauczycielami, lekarzami, pielęgniarkami. Po prostu trzeba dać im pieniądze, dać im podwyżki. Trzeba na pewno w trybie natychmiastowym dokonać rewaloryzację dla emerytów i rencistów. Trzeba zabezpieczyć te grupy - przekonywał lider Nowej Lewicy.

Zdaniem Czarzastego, należy też "obniżyć WIBOR w bankach". Wicemarszałek dodał, że gdy Lewica to proponowała, to "wszyscy" się z niej śmiali, "a w tej chwili wszyscy powtarzają ten pomysł". Czarzasty wyraził pogląd, że trzeba "obniżyć WIBOR tak, żeby uratować budżet 2 mln gospodarstw, które wzięły kredyty".

Czytaj więcej Polityka Inflacja w Polsce. Komorowski: Robię zakupy i prawie płaczę z innymi w sklepie Były prezydent Bronisław Komorowski skomentował wzrost inflacji w Polsce i rosnące ceny produktów i usług. - Prawdopodobnie cena chleba sięgnie 10 zł za kilogram. Bardzo ostre słowa pod adresem rządzących, rzeczywistości, słyszy się praktycznie wszędzie - powiedział w Radiu Zet.

Wywiad z wicemarszałkiem Sejmu został przeprowadzony przed opublikowaniem przez GUS danych o inflacji. O godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny podał, że w czerwcu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku wzrosły rok do roku o 15,6 proc. To najwyższy wynik od marca 1997 r.