W czwartek politycy Lewicy zainaugurowali wakacyjną trasę całego ugrupowania. Lewica chce odwiedzić 100 powiatów w najbliższych tygodniach. Wszystko pod hasłem „Bezpieczna Rodzina”. – PiS by chciał, by temat rodziny był zagwarantowany tylko dla PiS. A my chcemy rozmawiać o rodzinie. Tylko inaczej. O wakacjach, żłobkach, mieszkaniach, sprawach osób starszych, opiece zdrowotnej. Rodzina, panie Jarosławie Kaczyński to nie ideologia. My uważamy, że rodzina to ludzie – mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty.