W rozmowie z dziennikiem „Polska Times” Jarosław Kaczyński zapytany o sytuację gospodarczą Polski stwierdził, że jest ona „trudna, ale staramy sobie z nią poradzić”. - W dalszym ciągu płace nadążają za inflacją - przekonywał. - Mam też nadzieję, że nadal będzie wysokie tempo wzrostu - dodał.



Przeciętne płace w sektorze przedsiębiorstw wciąż dynamicznie rosną, w maju były o 13,5 proc. wyższe niż rok wcześniej – podał GUS w poniedziałek. Ale jeśli te podwyżki porównać do wzrostu cen, który w maju wyniósł aż 13,9 proc., to okazuje się, że wynagrodzenia w firmach realnie spadły (jak wylicza GUS) o 0,3 proc.

Kaczyński został też zapytany czy Arturowi Soboniowi, wiceminister finansów, „udało się naprawić Polski Ład”, który „okazał się problemem”. - W ogromnej części tak, jednak tego wcześniejszego zamieszania nie da się cofnąć - odparł prezes PiS. Dopytywany, czy „ktoś poniósł za to odpowiedzialność”, Kaczyński odpowiedział: „pewien polityk, który mógłby być ważnym człowiekiem, ale nie wróżę mu już specjalnej kariery”. - On był głównym odpowiedzialnym - wskazał.



- Plan Polskiego Ładu był nie najgorzej skonstruowany, ale potem dodano do niego ulgę dla klasy średniej. A to był pomysł Jarosława Gowina, który skomplikował ten system i uczynił go fatalnym. Gdzie dziś jest Gowin, to państwo wiecie - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie, który w dzienniku „Polska Times” ma się ukazać w piątek. W czwartek na portalu gazety udostępniony został fragment rozmowy.