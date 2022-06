Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego był pytany o komentarz do słów papieża Franciszka, który w opublikowanej we wtorek przez "La Stampa", a przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu rozmowie powiedział, że wojna na Ukrainie została "być może w jakiś sposób sprowokowana" lub przynajmniej nie przeszkodzono w tym, by do niej doszło.

Na konferencji prasowej w Brukseli po spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg powiedział w czwartek, że "NATO to sojusz obronny, a wojna jest wojną prezydenta Putina".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Papież: Wojna na Ukrainie być może została sprowokowana - Sprzeciwiam się redukowaniu złożoności wojny do podziału na dobro i zło - mówił papież Franciszek w rozmowie z włoskim dziennikiem "La Stampa".

- To wojna, którą on (prezydent Rosji Władimir Putin - red.) zdecydował się prowadzić przeciwko niepodległemu, suwerennemu państwu, a NATO od wielu lat wspiera suwerenne, niepodległe państwo w Europie - Ukrainę - oświadczył sekretarz generalny NATO.

- To nie jest prowokacja i wciąż to robimy - podkreślił. - To prezydent Putin i Moskwa odpowiadają za tę brutalną agresję na niepodległy kraj - podkreślił.