W Unii Europejskiej nie osiągnięto dotąd porozumienia co do szóstego pakietu sankcji na Rosję, nakładanych w związku z inwazją wojsk tego kraju na Ukrainę. Kwestią sporną pozostaje sprawa embarga na ropę z Rosji. Propozycja ta budzi sprzeciw części państw UE, a przyjęcie sankcji wymaga jednomyślności. W radiowej Trójce współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty był pytany, czy Polska powinna domagać się ostrego stanowiska sankcyjnego.

- Znane jest stanowisko Lewicy w tej sprawie. My jesteśmy partią socjaldemokratyczną w rodzinie partii socjaldemokratycznych. Uważamy, że to, co robi SPD z Olafem Scholzem jako kanclerzem jest skandaliczne - powiedział.

- Tam jest zmiana stanowiska trochę, do tego namawiamy. Było zresztą prezydium PES (Partia Europejskich Socjalistów) w Polsce, specjalnie to zrobiliśmy, zawieźliśmy kolegów i koleżanki na granicę, pokazaliśmy to, co się dzieje w Przemyślu. Zrobiło to na nich horrendalne wrażenie i im mówimy w cztery oczy, nie będę cytował oczywiście, generalnie przesłanie mamy takie: przestańcie się wygłupiać. Absolutnie sankcje powinny być wprowadzane, wszyscy powinniście natychmiast pomagać Ukrainie - dodał wicemarszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty był też pytany, czy prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz "wygłupiają się", rozmawiając z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. - Socjaldemokracja w Europie i na świecie zawsze jest za pokojem. To jest takie przesłanie Scholza - jesteśmy za pokojem. No dobra, tylko że generalnie nie powinno być zgody na pokój wtedy, kiedy jeden kraj drugiemu krajowi zabiera pół terytorium - odparł polityk.

Zdaniem lidera Nowej Lewicy, Macron i Scholz powinni z Putinem rozmawiać językiem "jasnym, prostym, konkretnym" i powiedzieć prezydentowi Rosji "masz się wycofać z Ukrainy, masz przestać mordować ludzi". - Oni tak nie mówią, oni lawirują, oni szukają jakiegoś wyjścia - ocenił. - Macron mówi oddajcie np. część terytorium. To niech Macron odda część swojego terytorium Rosji i niech będzie zadowolony. Ciekawe, co wtedy Francuzi o nim pomyślą - podkreślił.

- Mam naprawdę odruch wymiotny jak patrzę na takie mizianie się z Rosją i z Putinem w tej sprawie - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Zadeklarował, że Nowa Lewica bez przerwy "młotkuje" SPD w tej sprawie. - Mamy w tę sobotę robioną przez Roberta Biedronia we Wrocławiu olbrzymią konwencję między innymi z (wiceszefem KE Fransem - red.) Timmermansem oraz kilkoma komisarzami, gdzie będziemy dalej to robili. Bez przerwy to robimy, wszelkimi porami staramy się wejść w tę strukturę fałszywego myślenia w stosunku do Rosji - mówił wicemarszałek Sejmu.