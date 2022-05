- Rząd nie próbuje zatrzymać inflacji, rząd próbuje przepchnąć sprawę na okres po wyborach. Zakładając dobre intencje rządu, rząd pragnie chronić przed skutkami inflacji pewne grupy, ale - per saldo - te wszystkie działania tylko sprzyjają inflacji - mówił były premier, europoseł Marek Belka pytany o działania rządu podejmowane w związku z rosnącą w Polsce inflacją, takie jak np. wakacje kredytowe dla kredytobiorców, którzy mają kredyty w złotówkach albo zapowiedzianą we wtorek wypłatę emerytom 14. emerytury.

Reklama

- Jeśli chodzi o świadczenia dotyczące emerytów, uważam, że rząd PiS staje się w tych sprawach niemalże monotematyczny. Emeryci otrzymali w ramach "Polskiego Ładu" olbrzymie przywileje podatkowe - 90 proc. z nich zostało, w gruncie rzeczy, zwolnionych od podatku. Ja traktuję te "trzynastki", "czternastki" jako typowe przedwyborcze działania, a nie próby obrony najbiedniejszych przed inflacją - stwierdził europoseł.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Bolesna prognoza gospodarcza Kremla Po raz pierwszy w historii nowożytnej, rosyjska gospodarka wchodzi w recesję przy wysokich światowych cenach surowców. Przyznał to oficjalnie Kreml.

- Są ludzie biedni w wieku emerytalnym, ale jeśli spojrzeć na całe społeczeństwo to w najgorszej sytuacji, od wielu lat, byli ludzie w rodzinach wielodzietnych, miejskich. To tam była kumulacja biedy. I zresztą ta kumulacja biedy została zaadresowana przez pierwszą fazę programu 500plus - kontynuował Belka.

Czy należy się spodziewać, że inflacja na obecnym poziomie będzie się utrzymywała i będziemy z nią żyć przez dłuższy czas?

Reklama

Jest uzasadnione, aby najuboższych chronić przed skutkami inflacji Marek Belka, były premier

- Nie można z inflacją kilkunastuprocentową długo żyć. Ona ma tendencję do przyspieszania i destabilizuje gospodarkę, prowadząc do załamania gospodarczego. Prędzej czy później trzeba będzie się z nią zmierzyć. Tylko że walka z inflacją to działanie bolesne - chodzi o to, by część pieniędzy z kieszeni ludzi wyjąć. Walka z inflacją polega na tym, że musi boleć. Z ekscesami wydatkowymi z poprzedniego okresu trzeba teraz walczyć odwracając te ekscesy. To jest niestety przykre i bolesne - odparł europoseł.

A kogo walka z inflacją musi zaboleć najmocniej?

- Najbardziej będzie boleć ludzi biednych. Tak się dzieje, że ceny dóbr podstawowych, w tym żywności, na ogół rosną szybciej niż przeciętnie wszystkie inne. Ci ludzie nie posiadają zasobów, które by im pozwalały przetrzymać ten trudny okres. W związku z tym jest uzasadnione, aby najuboższych chronić przed skutkami inflacji. To oznacza, że społeczeństwo, jako całość, będzie musiało wziąć na siebie ciężar walki z inflacją - stwierdził były premier.

Autopromocja Wyjątkowa okazja Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny KUP TERAZ

- Rząd działa tylko w sposób, by inflację kumulować, przyspieszać. Koszty będą jeszcze wyższe - dodał.