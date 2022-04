Spadek poziomu aprobaty dla prezydentury Bidena to zła wiadomość dla Partii Demokratycznej, która chciałaby utrzymać kontrolę nad Kongresem po zaplanowanych na listopad wyborach.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Biden po raz pierwszy mówi o ludobójstwie w Ukrainie Ostatecznie zdecydują o tym prawnicy na arenie międzynarodowej, ale wydaje mi się, że te okropne rzeczy, które Rosjanie zrobili w Ukrainie, zdecydowanie kwalifikują się do nazwania ich ludobójstwem - mówił amerykański prezydent.

Odsetek zadowolonych z prezydentury na poziomie 41 proc. to wynik tylko o jeden punkt procentowy wyższy od najgorszego uzyskanego przez Bidena w czasie sprawowania urzędu prezydenta (40 proc. - taki poziom aprobaty Biden uzyskał w połowie marca). To również spadek o cztery punkty procentowe w porównaniu do badania sprzed tygodnia.



Największym problemem Bidena wydaje się inflacja, która we wtorek osiągnęła poziom najwyższy od 40 lat. Amerykanie borykają się z rosnącymi cenami energii i żywności, które dodatkowo napędza wojna na Ukrainie.

53 proc. Tylu respondentów jest niezadowolonych z prezydentury Bidena

Reklama

Z sondażu Reuters/Ipsos wynika, że dla 27 proc. Amerykanów sytuacja gospodarcza jest najpoważniejszym problemem, z którym obecnie borykają się USA.



Obecnie niezadowolonych z prezydentury Bidena jest 53 proc. Amerykanów.

Tylko co czwarty respondent uważa, że USA zmierzają we właściwym kierunku.



Sondaż przeprowadzono na grupie 1 005 dorosłych obywateli USA, w tym 444 wyborców Partii Demokratycznej i 369 wyborców Partii Republikańskiej. Margines błędu statystycznego wynosi 4 punkty procentowe.