Lider Kukiz'15 ocenił, że jeśli "obecna sytuacja (wojna na Ukrainie - red.) nie zmobilizuje władzy" do procedowania i uchwalenia ustawy o broni i amunicji, "to chyba na zawsze pozostaniemy jednym z państw o najbardziej ograniczonym dostępie obywateli do posiadania broni". "Teraz albo nigdy" - dodał Paweł Kukiz. Wnioskodawców reprezentował będzie poseł Jarosław Sachajko.

Proponowana przez grupę posłów Kukiz'15 i PiS ustawa o broni i amunicji ma zastąpić dotychczas obowiązującą. "Zmiana jest podyktowana chęcią odblokowania dostępu do broni palnej dla praworządnych obywateli, pełnoletnich i zdrowych psychicznie, poprzez przede wszystkim ostateczną likwidację uznaniowości policyjnej, co ma się dokonać także poprzez włączenie wojewodów jako cywilnych organów administracji państwowej w proces wydawania pozwoleń na broń" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

"Projekt porządkuje, upraszcza i ujednoznacznia procedury przyznawania pozwoleń na broń" - dodano. Według wnioskodawców, projekt nowej ustawy o broni i amunicji zakłada odejście od nielogicznego, ich zdaniem, podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni i wprowadza w to miejsce gradację pozwoleń w zależności od rodzajów dostępnej na nie broni.

Paweł Kukiz zaznaczył, że ustawa proponuje ustalenie czterech poziomów dostępu do broni, uzależnionych od poziomu kompetencji posiadacza. Strzelbę lub kbks (obywatelska karta broni, broń kategorii C) otrzymać mógłby każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel, który odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.

Przy tzw. pozwoleniu podstawowym na broń kategorii C i B ("generalnie większość broni dopuszczonej do posiadania przez osoby cywilne, w ramach dyrektywy" unijnej) dodatkowym warunkiem byłoby zdanie egzaminu lub odbycie pięcioletniego stażu posiadania obywatelskiej karty broni.

Według projektu, "zasadnicze ułatwienie" w dostępie do broni prywatnej zyskaliby żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym żołnierzy WOT oraz funkcjonariuszy innych państwowych służb mundurowych.

"Komendanci wojewódzcy Policji pozostają jako organy I instancji w sprawie wydawania pozwoleń na broń, dzięki czemu przepisy ustawy będzie można wprowadzić bez dodatkowych kosztów i z krótkim vacatio legis" - napisał Kukiz. Dodał, że projekt to "pełna implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, przy zachowaniu wszystkich uprawnień do posiadania broni, jakie polscy obywatele uzyskali do tej pory".

11 marca w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie poprawki, jaką do ustawy o obronie ojczyzny zgłosiła Konfederacja. "Każdy dorosły obywatel ma prawo do posiadania broni. Prawo to może być ograniczone jedynie wyrokiem sądu w indywidualnych przypadkach" - brzmiał proponowany tekst. Za odrzuceniem poprawki zagłosowało 436 posłów, przyjęcia zmiany chciało 16, nikt nie wstrzymał się od głosu.