- Dziś potrzebny jest glos dla ludzi. Wielu nieprzychylnych nam ludzi mówi, że AgroUnia to kolejna partia buntu, chwilowa. Tak nie będzie. Nie damy sobie też wmówić, że AgroUnia to partia populistyczna. Nie. Budujemy partię, która jest osadzona w wartościach, w ludziach i dziś wiemy, że ludowa socjaldemokratyczna partia jest w Polsce bardzo potrzebna i my będziemy robić wszystko, by tak było - mówił w czwartek lider AgroUnii Michal Kołodziejczak. Jak podkreślił, wzoruje się m.in. na przedwojennych działaczach ruchu ludowego.