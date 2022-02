W nadchodzącym tygodniu priorytetem dla Sejmu ma być przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny. Ustawa została już przyjęta przez rząd. Z naszych informacji z klubu PiS wynika, że prace nad nią mają być prowadzone jak najszybciej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał już wielokrotnie – jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowej agresji Rosji wobec Ukrainy – że ta ustawa ma być poważnym wzmocnieniem i reorganizacją polityki bezpieczeństwa.

Na razie potwierdzone jest, że Sejm zbiera się 3 marca, by dokończyć posiedzenie. Ale nie jest wykluczone, że prace zostaną jeszcze przyspieszone. We wtorek planowane jest spotkanie sejmowego Konwentu Seniorów.

W ubiegłym tygodniu politycy Koalicji Obywatelskiej zadeklarowali, że są gotowi pracować nad ustawą Kaczyńskiego, ale żeby było to możliwe, trzeba powołać w tym celu nadzwyczajną sejmową komisję. Co na to PiS? Zdaniem naszych rozmówców z partii Jarosława Kaczyńskiego ostateczna decyzja dotycząca tego, jak będą wyglądały prace nad ustawą, jeszcze nie zapadła. – Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę – zauważa jeden z naszych informatorów. Nie jest jednak wykluczone, że biorąc pod uwagę powagę sytuacji, PiS zdecyduje się na wyjście w jakiejś formie naprzeciw postulatów Koalicji co do wspólnych prac nad ustawą. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że bardzo trudno przewidywać w pełni rozwój sytuacji.

Dwie główne osie działań rządu w tej chwili to działania dyplomatyczne (jak wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie) oraz koordynacja akcji przyjmowania ukraińskich uchodźców w Polsce.

W zakresie dyplomatycznym i unijnym premier Morawiecki oraz politycy PiS stawiają m.in. na postulat, by unijne reguły dotyczące zadłużenia nie obejmowały wydatków na cele obronne. „Polska przeznaczy na budżet wojskowy 3 do 4 proc. PKB i może naruszyć zasady zadłużenia. Nie możemy być karani za to, że bronimy Niemiec, Austrii i innych krajów przed agresywną Rosją" – powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z niemiecką prasą w grupie Funke Mediengruppe. Morawiecki mówił też o konieczności zdublowania wydatków UE na obronę. Mówił też o konieczności budowy silnej europejskiej armii opartej na infrastrukturze NATO.

Politycy PiS podkreślają też rolę misji premiera Morawieckiego w przekonaniu do zmiany zdania polityków niemieckich. Tuż po niedzielnym wystąpieniu kancelarza Niemiec Olafa Scholza posłanka PiS Małgorzata Wassermann napisała na Twitterze: „Słyszycie wystąpienie kanclerza Olafa Scholza w Bundestagu? Premierze Morawiecki, to, czego Pan dokonał to wielka sprawa!" – stwierdziła.

Mimo skupienia całej sfery politycznej i debaty publicznej na sytuacji wokół agresji Rosji na Ukrainę w przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda będzie musiał podjąć decyzję co do dalszych losów kontrowersyjnej nowelizacji prawa oświatowego zwanej lex Czarnek. 3 marca mija konstytucyjny termin na decyzję. Politycy PiS nie byli w stanie przewidzieć, czy i jak eskalacja sytuacji międzynarodowej wpłynie na decyzję prezydenta.