"Transport czołgów i pojazdów opancerzonych odbywa się koleją, na odległość ok. tysiąca kilometrów" - poinformował resort obrony Rosji.

Ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że pociąg ze sprzętem 1. Armii Pancernej wyruszył do miejsca stacjonowania jednostek tej armii w Niżnym Nowogrodzie.



Rosyjska armia opublikowała w piątek kolejne nagranie, na którym widać jak odjeżdża eszelon z czołgami i innym sprzętem wojskowym.

17 lutego rzecznik resortu obrony Rosji, Igor Konaszenkow oświadczył, że jednostki rosyjskich sił zbrojnych wracają do swoich baz po zakończeniu ćwiczeń. Konaszekow mówił, że do baz wracają m.in. jednostki 1. Armii Pancernej, które brały udział w ćwiczeniach w rejonie Kurska i Briańska (ok. 150 km od granicy z Ukrainą).



Rosyjska armia informuje też o powrocie do baz jednostek podległych Południowemu Okręgowi Wojskowemu Federacji Rosyjskiej, które brały udział w ćwiczeniach na Krymie.

USA utrzymują, że w rzeczywistości Rosja nawet zwiększa liczbę żołnierzy stacjonujących w pobliżu granic Ukrainy

Rosja od 15 lutego sygnalizuje, że jej jednostki stacjonujące w pobliżu granic z Ukrainą zaczęły wracać do baz. Jednak Zachód nie potwierdza tych doniesień - USA utrzymują, że w rzeczywistości Rosja nawet zwiększa liczbę żołnierzy stacjonujących w pobliżu granic Ukrainy. 17 lutego rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow stwierdził, że NATO ma "problem z właściwą oceną sytuacji na granicy między Rosją a Ukrainą".