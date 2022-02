Reuters zaznacza, że ćwiczenia na graniczącej z Ukrainą Słowacji odbywają się regularnie co dwa lata i były zaplanowane wcześniej, bez związku z obecną sytuacją wokół Ukrainy. Podkreśla to również ministerstwo obrony Słowacji w wydanym komunikacie.

Reklama

Rosja zgromadziła w pobliżu granic Ukrainy ponad 100 tysięcy żołnierzy, co - zdaniem Zachodu - może być zapowiedzią agresji militarnej przeciw Ukrainie. Rosja zaprzecza, jakoby miała agresywne plany. We wtorek pojawiły się sygnały, że część rosyjskich wojsk biorących udział w ćwiczeniach w pobliżu Ukrainy, wraca do swoich baz.

Słowacka część ćwiczeń odbywa się w pobliżu miasta Zwoleń, ok. 300 km od granicy z Ukrainą

W ćwiczeniach "Sabre Strike" (pol. "Uderzenie szabli") ma wziąć ok. 2 tysięcy żołnierzy USA i ok. 600 sztuk sprzętu wojskowego, a także 1 300 żołnierzy słowackich.

Ćwiczenia odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach marca.



Reklama

Słowacka część ćwiczeń odbywa się w pobliżu miasta Zwoleń, w środkowej Słowacji, ok. 300 km drogi od granicy z Ukrainą - informuje resort obrony Słowacji.

Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Pokerowa rozgrywka wokół Ukrainy – Nie pękaj pod presją – głosi hasło jednej z najbardziej znanych marek szwajcarskich zegarków. Zachód powinien wziąć je sobie do serca.

Po zakończeniu ćwiczeń amerykańscy żołnierze mają wrócić do swoich baz w Niemczech.



Na terytorium Słowacji nie stacjonują żadne zagraniczne wojska NATO, ale szef MSZ Słowacji, Jaroslav Nad oświadczył we wtorek, że obecnie Bratysława rozważa możliwość stacjonowania na swoim terytorium jednostek NATO w ramach starań ws. wzmocnienia flanki wschodniej Sojuszu w związku z kryzysem wokół Ukrainy.