Początkowo "Konwój Wolności" był wyrazem sprzeciwu wobec narzuconemu przez kanadyjskie władze obowiązkowi szczepień na COVID-19 dla kierowców ciężarówek przekraczających granicę, przekształcił się w protest przeciw restrykcjom wprowadzanym przez władze w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz przeciw polityce rządu Justina Trudeau.

- Konwój może się nie zgadzać, ale nie stoi ponad prawem. Pokojowe rozwiązanie powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe - powiedział minister ds. bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino. - Postawiliśmy kwestię szczepionek i obowiązku szczepień w wyborach w 2021 r. i po prostu z poparciem ogromnej większości Kanadyjczyków wypełniamy złożoną przez nas obietnicę - dodał polityk. W wyborach w 2021 r. Partia Liberalna Justina Trudeau zdobyła 32,6 proc. głosów i utworzyła rząd mniejszościowy.

Protestujący od 10 dni blokują centrum Ottawy. Demonstracji towarzyszy odgłos samochodowych klaksonów, a czasem - fajerwerki. Zwolennicy "Konwoju Wolności" dostarczają protestującym kierowcom niezbędne zaopatrzenie, w tym jedzenie i paliwo. Część mieszkańców okolicy skarży się na hałas i bezczynność policji. Protestujący zapowiadali, że nie opuszczą terenu zanim wszystkie obostrzenia covidowe nie zostaną wycofane.

- W tym momencie sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli, ponieważ decydują osoby, które protestują - powiedział w rozmowie z mediami burmistrz Ottawy Jim Watson. - Oni mają znacznie więcej ludzi niż my policjantów - dodał.

Policja w Ottawie oświadczyła w niedzielę, że gromadzi dowody finansowe, cyfrowe i inne, które będą wykorzystane w postępowaniach karnych.

Premier Kanady wraz z rodziną z powodu protestu opuścił swój dom, a miejsce, w którym przebywa, nie zostało podane do publicznej wiadomości. Trudeau mówił, że konwój reprezentuje "marginalną mniejszość" i że rząd nie da się zastraszyć. W Kanadzie ok. 79 proc. populacji to osoby w pełni zaszczepione na COVID-19. Protestujący podkreślali, że nie sprzeciwiają się szczepionkom, lecz obowiązkowi ich przyjmowania.

W niedzielę organizatorzy protestu "w geście dobrej woli" zapowiedzieli, że przez cztery godziny uczestnicy manifestacji nie będą używali klaksonów. W wydanym oświadczeniu napisali, że decyzja została wydana m.in. ze względu na szacunek dla funkcjonariuszy policji, "którzy wykonują wspaniałą pracę, ochraniając" demonstrantów.

Jeden z członków kanadyjskiego rządu, cytowany przez agencję Reutera, ocenił, że łatwość, z jaką konwój zamknął teren wokół parlamentu oraz pozorna bezsilność policji są "narodowym upokorzeniem".

Pieniądze na protestujących zbierano za pomocą platformy GoFundMe. Gdy zebrano ponad 10 mln dolarów kanadyjskich, firma zlikwidowała zbiórkę. W internecie ruszyła kolejna kwesta.