Ponad 200 ciężarówek i innych pojazdów blokuje drogi w centrum stolicy kraju od zeszłego piątku, co jest bezprecedensowym protestem jak na kanadyjskie realia.

Organizatorzy mówią, że kierowcy planują zorganizować podobne protesty m.in. w Toronto jeszcze w tym tygodniu.

Mieszkańcy Ottawy są wściekli, że lokalna policja w dużej mierze przygląda się demonstracjom, zamiast wkroczyć do akcji, aby je rozbić. Szef miejskiej policji w środę przekazał, że na teren protestu przemycana jest broń. i Poinformował, że możliwe jest użycie armii, ale premier Trudeau odrzucił ten pomysł.

- Nie ma mowy o wysłaniu wojska - powiedział.

Niektórzy demonstranci chcą zniesienia federalnego obowiązku przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 przez transgranicznych kierowców ciężarówek, podczas gdy inni nalegają, aby Trudeau został odsunięty od władzy na podstawie tego, że przekroczył swoje uprawnienia.

Kilka osób na ulicach Ottawy wymachiwało nazistowskimi flagami, nękało mniejszości i groziło dziennikarzom.

- To jest nie do zaakceptowania. Nadszedł czas, aby ci ludzie wrócili do domu - powiedział Trudeau.

Policja, która dokonała do tej pory tylko trzech aresztowań, wystawiła w środę 30 mandatów drogowych.