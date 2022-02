Testem na stosunek do Ukrainy są dostawy broni. Szereg krajów Zachodu, w tym Niemcy, odmawia takiego wsparcia w obawie, że sprowokuje to Kreml albo pokrzyżuje interesy gospodarcze z Rosją. Inne, jak Wielka Brytania, nie mają takich obaw, choć zwykle ograniczają się do uzbrojenia o charakterze defensywnym.

Do niedawna Polska raczej zaliczała się do tej pierwszej grupy. Jeszcze w poniedziałek w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow pytany o dostawy uzbrojenia z naszego kraju mówił: „na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy nic".

To jednak już przeszłość. We wtorek w Kijowie premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie nie tylko kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, ale także zestawy pocisków przeciwlotniczych Grom, lekkie moździerze oraz drony rozpoznawcze. – Cała Europa i cały świat zachodni muszą się zjednoczyć na rzecz suwerenności, niepodległości i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy – tłumaczył premier po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem. Morawiecki spotkał się też m.in. z prezydentem Wołdymyrem Zełenskim.

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" podkreśla: „nie ma wątpliwości, że Polska robi wszystko, co może, aby w obecnych okolicznościach wspierać Ukrainę".

Uzupełnieniem pomocy wojskowej mają być dostawy gazu z Polski, na wypadek gdyby Rosja zakręciła kurek dla Kijowa. Polska zdecydowała się też wejść w nowy sojusz z Ukrainą i Wielką Brytanią. Jak tłumaczy Kułeba, będzie miał on istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na Morzu Czarnym, ale też na Bałtyku, a nawet Oceanie Atlantyckim.

Ale być może ważniejsza jest tu demonstracja polityczna: przyłączając się do Londynu, Warszawa pokazuje, że przybrała zdecydowanie bardziej radykalny kurs w odniesieniu do ukraińskiego kryzysu niż Paryż i Berlin.

Trudno tu o większy kontrast z postawą węgierskiego premiera. Viktor Orbán we wtorek poleciał do Moskwy, aby szukać tańszych dostaw gazu, a także kontraktów na budowę elektrowni jądrowej i produkcję szczepionek Sputnik na Węgrzech. Budapeszt jest równocześnie kluczowym sojusznikiem Polski w starciu z Brukselą o praworządność. Dlatego choć Morawiecki nie szczędził gorzkich słów pod adresem Niemiec za budowę Nord Stream 2, na krytykę Orbána się nie zdecydował.

Wsparcie dla Ukrainy jest teraz szczególnie istotne, bo jak przyznaje Kułeba, wobec groźby rosyjskiej agresji Zachód nie jest zjednoczony. – Zamiast mówić Rosjanom, co się im nie przydarzy, powinniśmy wszyscy mówić jednym głosem o tym, co się przydarzy. W przeciwnym wypadku Rosja dojdzie do wniosku, że szykowane restrykcje są jednak dla niej do udźwignięcia – wskazuje, odnosząc się do sporu państw zachodu co do odcięcia Moskwy od systemu transakcji Swift czy Nord Stream 2 w razie rozpoczęcia inwazji na Ukrainę.