Do Sejmu wpłynął w czwartek projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19, czyli projekt, który zastąpił tzw. lex Hoc, czyli ustawę o weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Zapisy ustawy są ostro krytykowane przez polityków opozycji, którzy określają nową ustawę mianem "lex Kaczyński", ponieważ jej założenia miał przedstawić opozycji na spotkaniu z jej przedstawicielami w Kancelarii Premiera, wicepremier i prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

Reklama

Projekt przewiduje m.in. że pracownik, który się zakazi i który podejrzewa, że zakaził się w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, będzie mógł złożyć pracodawcy wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie świadczenia odszkodowawczego od pracownika, który nie poddał się testowi. Zakażony będzie miał na złożenie wniosku dwa miesiące od dnia zakończenia izolacji albo hospitalizacji z powodu COVID.

Czytaj więcej Zdrowie Kolega z pracy ma płacić za nasz COVID. Sejm ujawnił projekt PiS Na stronach sejmowych opublikowano poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. To tzw. lex Hoc 2

A teraz tak na poważnie Panowie: proszę napisać kto, kiedy i za czyje pieniądze napisał tę ustawę.

To nie jest projekt poselski,choć w takiej formie jest składany.Ciekawe, czy Pan Poseł @rychlik_pawel,reprezentujący wnioskodawców,w ogóle zdaje sobie sprawę,co w niej jest zaszyte. — Anna Maria Siarkowska #BabiesLivesMatter (@AnnaSiarkowska) January 27, 2022

"To nie jest projekt poselski, choć w takiej formie jest składany. Ciekawe, czy pan poseł Paweł Rychlik (reprezentuje wnioskodawców - red.), w ogóle zdaje sobie sprawę, co w niej jest zaszyte" - napisała po zaprezentowaniu projektu na Twitterze posłanka klubu PiS. Anna Maria Siarkowska należała do grupy polityków PiS, która przeciwstawiała się przepisom projektu określanego jako "lex Hoc".

Reklama

"Trzeba skończyć z podrzucaniem do Sejmu projektów rządowych za pomocą inicjatywy poselskiej. To jest obchodzenie procedur i psucie dobrych praktyk legislacyjnych" - dodała.



Trzeba skończyć z podrzucaniem do Sejmu projektów rządowych za pomocą inicjatywy poselskiej. To jest obchodzenie procedur i psucie dobrych praktyk legislacyjnych. — Anna Maria Siarkowska #BabiesLivesMatter (@AnnaSiarkowska) January 27, 2022

Poselskim projektem ustawy był również projekt określany jako "lex Hoc". Początkowo tamten projekt, popierany przez ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, miał być projektem rządowym, ale na forum rządu nie osiągnięto porozumienia w sprawie jego treści.