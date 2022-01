W ramach amerykańskiego programu osoby podejrzane o terroryzm były przewożone do więzień poza jurysdykcją USA. Szczegóły prowadzonych działań owiane są tajemnicą, ale do nielegalnego przetrzymywania miało dochodzić we wschodniej Europie, w tym również w Polsce.

Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdził, że 10-pokojowy budynek w sosnowym lesie we wsi Antaviliai pod Wilnem był wykorzystywany przez CIA do przetrzymywania podejrzanych o terroryzm w latach 2005-2006.

Był on znany jako "Projekt nr 2" lub "Detention Site Violet".

- To był pilnie strzeżony budynek, w którym można było robić, co się chce. Co dokładnie się tam działo, nie udało nam się ustalić - powiedział agencji Reutera Arvydas Anusauskas, który w 2010 roku kierował litewskim śledztwem parlamentarnym w sprawie tego miejsca.

Dawne więzienie rosyjskiego KGB w centrum Wilna, w którym w latach 40. stracono 767 osób podczas antysowieckiego powstania, a tysiące torturowano, jest największą atrakcją turystyczną Litwy. Państwo nie planuje jednak przekształcenia byłej placówki CIA w muzeum.

Rządowy fundusz nieruchomości, który zajmuje się majątkiem niepotrzebnym już państwu, przygotowuje się do wystawienia obiektu na sprzedaż po cenie, która nie została jeszcze ustalona.

Fundusz przejął obiekt od litewskich służb wywiadowczych, które w latach 2007-2018 wykorzystywały go jako obiekt szkoleniowy.

Wcześniej więźniowie CIA byli tam przetrzymywani w odosobnieniu z ciągłym światłem i hałasem o wysokiej intensywności - usłyszał w 2018 r. ETPC. Byli oni goleni po przybyciu i nieustannie zawiązywano im przepaski na oczy lub zakładano kaptury, a nogi zakuwano w kajdany.

Sąd nakazał Litwie wypłacenie 100 000 euro odszkodowania Abu Zubaydahowi, wysokiej rangi członkowi Al-Kaidy, który, jak ustalił sąd, był w areszcie poddawany naruszeniom praw człowieka

Jak dowiedział się sąd, wśród innych więźniów, którzy podobno przebywali na Litwie, był Chalid Szejk Mohammed, uważany za jednego z głównych organizatorów zamachów z 11 września.

Więzienie zostało zamknięte w 2006 roku po tym, jak Litwa odmówiła przyjęcia trzeciego znanego więźnia, Mustafy al-Hawsawiego. Wszyscy trzej przebywają obecnie w amerykańskim areszcie w Zatoce Guantanamo.