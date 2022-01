Prezydent USA Joe Biden powiedział, że dał jasno do zrozumienia prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, iż każdy ruch Rosji na Ukrainę będzie uważany za inwazję. Wcześniej zasugerował, że sojusznicy są podzieleni co do tego, jak reagować na jakiekolwiek "drobne wtargnięcie".