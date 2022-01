Paweł Kukiz zaproponował powołanie "komisji śledczej do zbadania działań operacyjnych służb specjalnych wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2021". "Głównym celem komisji byłoby zbadanie możliwości i dużego prawdopodobieństwa nadużywania podsłuchów przez służby w czasach rządów i PiS, i PO" - tłumaczył. Czy Lewica poprze wniosek? - Jest w tej chwili dwóch polityków w Sejmie, którzy wiedzą, jaka siła jest wielka w komisji śledczej - Zbigniew Ziobro i ja - powiedział w RMF FM lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Wyraził pogląd, że "dobrze byłoby tę komisję powołać".

- Moim zdaniem - mówię w swoim imieniu w tej chwili - ja bym dołączył jeszcze czasy SLD-owskie w tej sprawie - przekazał. Zdaniem Czarzastego, powołanie komisji śledczej w Sejmie byłoby "wielką szansą do wywrócenia tego rządu w niebyt". - Jeżeli ta komisja, którą proponuje Kukiz jest nie do akceptacji w tej chwili przez Platformę czy przez PSL, to ja bym rozmawiał z Kukizem po to, żeby powołać razem z PO, z PSL taką komisję, bo na takiej komisji wszystko się zdarzyć może, włącznie z odlotem rządu PiS-u - powiedział. - Dołączmy jeszcze nawet czasy SLD-owskie, byle to powołać - dodał.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu, komisja mogłaby rozpocząć pracę od badania sprawy Pegasusa. - To nie jest problem - zaznaczył Czarzasty.

- W skład tej komisji mogą wejść ludzie, którzy w trakcie tej komisji mogą odejść, np. z PiS-u, bo z niektórych komisji odchodzili; mogą zmienić zdanie, w wielu komisjach ludzie zmieniali zdanie - Tomasz Nałęcz, odchodził Ryszard Kalisz, różne były sytuacje. W związku z tym to jest broń atomowa i mówię to naprawdę z punktu widzenia swoich doświadczeń, a mam w tej sprawę dużo do powiedzenia. Stałem przed komisją trzy dni - najdłużej ze wszystkich, którzy byli tam słuchani - mówił.

- Pegasus jest taką bronią i taką sytuacją, która będzie rozwojowa. Jak się dowiemy, że Antoni Macierewicz był podsłuchiwany np. albo jakiś minister, albo Jarosław Kaczyński, to wie pan, jaką to ma siłę rażenia? Dyskusja w tej sprawie może przewrócić rząd - stwierdził polityk.

Sprawa Pegasusa

Pod koniec ubiegłego roku agencja AP podała, powołując się na badaczy grupy Citizen Lab z Kanady, że telefon komórkowy obecnego senatora KO Krzysztofa Brejzy został zhakowany za pomocą oprogramowania Pegasus 33 razy w 2019 roku. Niezależnie doniesienia te potwierdziła organizacja Amnesty International. W 2019 r. Brejza kierował sztabem wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Citizen Lab ustaliło też, że Pegasusa użyto przy próbach szpiegowania mecenasa Romana Giertycha oraz prokurator Ewa Wrzosek.

Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" stwierdził, że "źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia", jakim jest Pegasus. Jednocześnie prezes PiS zapewniał, że w czasie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku "żaden Pegasus, żadne służby, żadne jakieś tajnie pozyskane informacje nie odgrywały jakiejkolwiek roli". Kaczyński powiedział też, że wydanie na zakup Pegasusa środków z Funduszu Sprawiedliwości to "sprawa o charakterze technicznym".

W związku ze sprawą Senat powołał komisję nadzwyczajną do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych. W środę przed komisją ma stawić się Brejza.