Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. Do tej pory w jej skład wchodził przewodniczący - główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban oraz kilkunastu ekspertów medycznych. Do zadań Rady Medycznej należy "analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych – takich jak rozporządzenia, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju".

W piątek, po posiedzeniu Rady Medycznej, 13 z 17 jej członków podało się do dymisji.

W związku z dymisją członków Rady Medycznej do dymisji premiera wezwał przewodniczący Polski 2050, Michał Kobosko.



Lekarze i naukowcy są od ratowania ludzi a nie firmowania tępej propagandy @PremierRP

Panie Premierze @PremierRP @MorawieckiM

"Lekarze i naukowcy są od ratowania ludzi a nie firmowania tępej propagandy" - napisał na Twitterze europoseł PO, z wykształcenia lekarz, Bartosz Arłukowicz. "Trudna decyzja. Ale niezbędna. Nie chcą ponosić współodpowiedzialności za śmierć tysięcy ludzi. Chcieli ich ratować. Ktoś im nie pozwolił. I ten ktoś za to wcześniej czy później odpowie" - dodał polityk.

Arłukowicz zażądał też "ujawnienia protokołów z posiedzeń Rady Medycznej".



"Nie dziwi mnie decyzja ekspertów z rządowej Rady Medycznej o złożeniu rezygnacji, skoro premier Morawiecki zamiast realnych działań w walce z pandemią kieruje się wyłącznie tym, by nie podpaść małej acz krzykliwej grupce antyszczepionkowców. Władza tchórzy..." - napisał z kolei szef klubu PO, Borys Budka.



"Najwyższy czas, wobec bezczynności Rzadu PIS w walce z COVID-19!" - tak decyzję członków Rady Medycznej komentuje posłanka KO, Katarzyna Lubnauer.



Poseł Nowej Lewicy, Maciej Konieczny przypomniał przy okazji dymisji, że Lewica "domaga się obowiązkowych szczepień", a członkowie Rady Medycznej, którzy podali się do dymisji, jego zdaniem, nie mogli "z czystym sumieniem firmować tchórzliwej, antynaukowej polityki rządu".



Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej napisał, że dymisja jest "podsumowaniem katastrofy, do której doprowadził nas PiS". "Słuchają swoich doradców (Barbary) Nowak, (Anny Marii) Siarkowskiej i (Janusza) Kowalskiego. Kompromitacja" - dodał.



Poseł Konfederacji, Krzysztof Bosak stwierdził z kolei, że rezygnacja członków Rady Medycznej to "dobry pretekst do nowego otwarcia w tej kwestii i porzucenia przez rząd bezsensownego forsowania w Polsce sanitaryzmu, który skompromitował się już brakiem efektywności w innych państwach". "Odwagi! Przestańcie płynąć z głównym nurtem!" - apeluje poseł.