Pod koniec ubiegłego roku agencja AP podała, że telefon komórkowy senatora Krzysztofa Brejzy został zhakowany za pomocą Pegasusa 33 razy w 2019 roku. Do włamań z użyciem Pegasusa na telefon senatora dochodziło w czasie, gdy polityk prowadził kampanię przed wyborami parlamentarnymi.

Wcześniej AP ujawniło, że Pegasusa użyto przy próbach szpiegowania mecenasa Romana Giertycha. O użyciu Pegasusa przeciwko nie informowała też prokurator Ewa Wrzosek.

O sprawę Pegasusa był pytany na konferencji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu podlega m.in. Fundusz Sprawiedliwości. Jak pisała "Gazeta Wyborcza" to właśnie z tego Funduszu sfinansowano zakup Pegasusa, o czym pisaliśmy we wtorek w "Rzeczpospolitej".

- Mówimy o sytuacji, w której polskie państwo - jak każde państwo demokratyczne - ma prawo posiadać systemy, które gwarantują, że osoby, które mogą dopuszczać się przestępstwa, będą mogły zostać poddane przez służby kontroli operacyjnej wtedy, kiedy to zasądzi sąd - mówił na konferencji Ziobro.

- Tak się składa, ze technologia zmienia się na naszych oczach. Nowymi technologiami posługują się nie tylko uczciwi ludzie, ale też tacy, co do których są podejrzenia, że mogą popełniać przestępstwo. I polskie służby nie mogą być bezradne - przekonywał. - To dobrze, że polskie państwo nie jest bezradne, to dobrze, że przestępcy nie mogą skakać z radości - podkreślał Ziobro.

To dobra wiadomość dla Polaków: przestępcy w Polsce nie mogą czuć się bezkarnie Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości

- W Polsce służby działają tak, jak określa to prawo i wobec każdego, niezależnie od tego, jaką wykonuje funkcję, jaki ma status społeczny, może być zastosowany środek w postaci podsłuchu telefonicznego, czy też innej kontroli operacyjnej, które określa ustawa - mówił minister sprawiedliwości.



- Nie ma świętych krów, nie ma tych ze świecznika, tych z warszawki, wszyscy są równi wobec prawa - dodał.

- To dobra wiadomość dla Polaków: przestępcy w Polsce nie mogą czuć się bezkarnie - podsumował Ziobro.