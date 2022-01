Tym, co najbardziej zaskakuje w polskiej polityce na początku nowego roku wcale nie jest lawina kłopotów, jakie spadły na Prawo i Sprawiedliwość, ale zupełna bezradność partii rządzącej w radzeniu sobie z nimi. To znaczy, PiS reaguje na wszystko, co się dzieje według utartego schematu: zaprzeczać, wypierać, potem zwalić na opozycję, a na końcu zaproponować rozwiązanie, de facto przyznając się do winy.