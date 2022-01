Maląg została zapytana o to, jakie jest zainteresowanie Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym - nowym programem rządu, który przyznaje rodzicom 12 tysięcy złotych na drugie i każde kolejne dziecko. od 12 do 35 miesiąca życia. Rodzice mogą wybrać czy chcą otrzymywać tysiąc złotych miesięcznie przez rok, czy przez dwa lata po pięćset złotych miesięcznie.

Reklama

- Złożono już ponad 155 tysięcy wniosków do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli nowego rządowego programu do kompleksowego wsparcia rodzin. Szacujemy, że programem zostanie objętych 615 tysięcy dzieci. Mamy ponad 155 tysięcy wniosków, czyli ponad 30 proc. szacowanej liczby, to pokazuje, że rodzice są bardzo zainteresowani tym świadczeniem, ta dynamika składania wniosków nas bardzo cieszy. System wytrzymał - jest dobrze przygotowany przez ZUS i Ministerstwo Rodziny - podkreśliła polityk.

ystem wytrzymał - jest dobrze przygotowany przez ZUS i Ministerstwo Rodziny Marlena Maląg wiceminister rodziny i polityki społecznej

Wiceminister rodziny i polityki społecznej tłumaczyła, jakie kroki są potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

- Z wniosków, które zostały złożone wynika, że większość rodziców składa wnioski o świadczenia po tysiąc złotych, a więc chcą otrzymywać świadczenie przez rok. Wnioski składane są tylko drogą elektroniczną. ZUS, który jest głównym operatorem tego programu, ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku - potem pieniądze są przekazywane na konto. Wniosek jest bardzo prosty - jedyne dokumenty, które trzeba załączyć, to decyzja sądu, że opieka nad dzieckiem jest naprzemienna, gdyby doszło do takiej sytuacji. Spodziewamy się, że wypłata pierwszych świadczeń nastąpi jeszcze przed marcem - stwierdziła Maląg.

Reklama