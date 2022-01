W życzenia noworocznych przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że obecne czasy "nie są normalne". - Właśnie dzisiaj dotarły do nas informacje ze wspólnot mieszkaniowych, ze spółdzielni mieszkaniowych, jak naprawdę będą wyglądały rachunki gazowe u tysięcy polskich rodzin. I tak wszyscy cierpimy w Polsce, bo jest ta podwyżka gazowa, ponad 50 proc. dla każdego gospodarstwa, ale okazało się, że oni (rządzący - red.) przygotowali taką koszmarną ustawę, tak mając kompletnie gdzieś zwykłe polskie rodziny, że w tysiącach polskich domów te podwyżki to będą podwyżki o kilkaset procent. Do nas dociera dzisiaj lawina tych informacji - mówił Tusk.

- Panie premierze Morawiecki, pan na pewno nie ma czasu dzisiaj na zabawę sylwestrową. Mamy przygotowaną ustawę gazową, która może te idiotyzmy tak niebezpieczne dla ludzi zmienić - zwrócił się do szefa rządu.

W odpowiedzi Morawiecki zarzucił Tuskowi, że ten nie dbał o los polskich rodzin. Określił go mianem "premiera polskiej biedy".

Koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że za obecne ceny gazu odpowiada polityka Tuska, gdy kierował Radą Europejską.

- Proste pytanie: co Donald Tusk zrobił, żeby zatrzymać Nord Stream 2? Czy zwołał jakiekolwiek posiedzenie Rady Europejskiej w tej sprawie? Czy powiedział „nie” Władimirowi Putinowi? Nie - mówił polityk Solidarnej Polski - mówił w Radiu Zet poseł Janusz Kowalski.

W podobnym tonie wypowiedział się lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. "To Donald Tusk mógł zatrzymać rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream2 i powstrzymać Putina przed windowaniem cen gazu. 5 lat szefował Radzie Europejskiej, ale za sutą pensję wybrał wierność interesom Berlina i Moskwy. Za zdradę Tuska Polacy muszą dziś płacić wysokie rachunki" - napisał na Twitterze minister sprawiedliwości.