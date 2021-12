Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu w całości projektu o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, zwanego lex TVN. Ustawa została ostatecznie przyjęta przez Sejm i trafi na biurko prezydenta. Andrzej Duda może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów.

Reklama

Odrzucenie uchwały Senatu zarekomendowała posłom sejmowa komisja kultury i środków przekazu, która w piątek nieoczekiwanie zajęła się sprawą. Opozycja twierdzi, że posiedzenie komisji oraz samo głosowanie nad propozycją dla Sejmu było nielegalne, gdyż zostało zwołane 25 minut przed rozpoczęciem, a nie - jak wymaga regulamin Sejmu - trzy dni wcześniej.

Czytaj więcej Polityka Sejm przyjął "Lex TVN": Kto zagłosował za ustawą? 229 głosami "za" przy 212 głosach "przeciw" i 11 wstrzymujących się Sejm odrzucił uchwałę Senatu ws. weta wobec tzw. lex TVN.

Przyjęcie lex TVN wywołało falę komentarzy. "Panie prezydencie, Pan to oczywiście zawetuje zgodnie z Pańską wcześniejszą deklaracją, prawda? Jakże mogłoby być inaczej" - napisał w mediach społecznościowych lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Panie prezydencie @AndrzejDuda, Pan to oczywiście zawetuje zgodnie z Pańską wcześniejszą deklaracją, prawda? Jakże mogłoby być inaczej. #lexTVN — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) December 17, 2021

Reklama

Szef Polski 2050 Michał Kobosko informację o przyjęciu przez Sejm lex TVN skomentował słowami "a więc wojna". W innym wpisie na Twitterze oświadczył: "TVN od 2 lat nas pomijał w swoich programach. Fakty TVN zrzucały każdy możliwy materiał o Szymonie Hołowni i Polsce 2050. A jednak dziś mówimy: to co robi PiS to niewyobrażalna hucpa i międzynarodowy skandal". Kobosko opatrzył swoje słowa hasłem "wolne media". Po ok. 30 minutach Kobosko usunął swój wpis. "Macie rację, to nie jest czas na rachunki krzywd" - stwierdził.

"Dzień po piątej rocznicy protestu w obronie Wolnych Mediów, PiS z zaskoczenia niszczy wolność mediów" - tak do przyjęcia ustawy odniósł się Michał Szczerba (KO).

Dzień po piątej rocznicy protestu w obronie #WolneMedia, PiS z zaskoczenia niszczy wolność mediów. #LexTVN pic.twitter.com/fhtKJ6DOll — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) December 17, 2021

Robert Winnicki (Konfederacja) ocenił, że lex TVN wrócił do Sejmu, by "przykryć" informację o podwyżkach cen gazu. "Coś się stanie TVNowi? Wszystko wskazuje na to, że włos im z głowy nie spadnie, chodzi o zawieruchę" - stwierdził. Partia współtworzona przez partie KORWiN, Ruch Narodowy i Konfederację Korony Polskiej przypomniała też, że lex TVN zostało przyjęte z poprawkami Konfederacji WiN, które, jak oceniał poseł Artur Dziambor, "praktycznie likwidują Radę Mediów Narodowych, oddają kompetencje KRRiTV, wykonują wyrok TK z 2016 roku i powodują zmianę trybu wyboru członków na podobny do RPO". "W 2022 roku PiS nie wybierze partyjnych funkcjonariuszy!" - pisał Dziambor.

Inny poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke zwrócił uwagę, że do odrzucenia weta Senatu potrzebna jest bezwzględna większość, a głosy wstrzymujące są głosami przeciw). Korwin-Mikke dodał, że "PiS ma 230 szabel" i dlatego partii rządzącej niezbędny był głos Łukasza Mejzy. "Teraz już mogą go wyrzucić" - ocenił. "Na wszelki wypadek usunięto z głosowania kol. Grzegorza Brauna" - napisał Korwin-Mikke zaznaczając, że 230 to więcej niż 459 podzielone na dwa.

Do odrzucenia veto Senatu potrzebna jest BEZWZGLĘDNA Większość (głosy wstrzymujące są więc głosami PRZECIW). PiS ma 230 szabel i dlatego NIEZBĘDNY był WCzc.Łukasz Mejza. Teraz już mogą Go wyrzucić.

Na wszelki wypadek usunięto z głosowania kol.Grzegorza Brauna. 230 > 459/2 https://t.co/3s13QmwGn6 — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) December 17, 2021

Reklama

Do sprawy odniosły się też USA. "Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane dzisiejszym przyjęciem ustawy medialnej przez Sejm RP. Oczekujemy, że Prezydent Duda będzie działać zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, aby wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa i działalności gospodarczej" - oświadczył Bix Aliu, chargé d’affaires, a.i. w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Czytaj więcej Dyplomacja Stany Zjednoczone „skrajnie rozczarowane” przyjęciem „Lex TVN” „Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane dzisiejszym przyjęciem ustawy medialnej przez Sejm RP” - przekazał Bix Aliu, Chargé d’Affaires ambasady USA w Warszawie.

Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 225 posłów PiS (wszyscy obecni na sali), 3 posłów Kukiz'15 (wszyscy obecni na sali, w głosowaniu nie brał udziału czwarty poseł koła, Stanisław Tyszka) oraz 1 poseł niezrzeszony (Łukasz Mejza). Od głosu wstrzymało się 10 posłów Konfederacji (wszyscy obecni na sali) oraz poseł niezrzeszony, Zbigniew Ajchler. Przeciw byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej, Polski 2050, Porozumienia, Polskich Spraw, PPS-u i jeden poseł niezrzeszony (Zbigniew Ajchler).