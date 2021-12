Małgorzata Janowska odeszła z klubu Parlamentarnego PiS wraz ze Zbigniewem Girzyńskim i Arkadiuszem Czartoryskim.

- Mam nadzieję, że odejść z klubu PiS będzie jak najwięcej i wszystkich zapraszam do naszego koła - mówiła pod koniec czerwca posłanka.

W połowie lipca Janowska na wspólnej konferencji prasowej z Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Bielanem ogłosiła swój powrót. Poróżnił nas stosunek do spraw odnoszących się do energetyki i przyszłości Bełchatowa. Doszliśmy do bardzo konkretnego porozumienia. Uczestniczył w tym także pan premier. Są podstawy do tego, by nasza jedność przez długi czas trwała - mówił prezes PiS.

Sandra Apanasionek, rzeczniczka prasowa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna poinformował w środę TVN24, że Janowska została 13 grudnia powołana na stanowisko dyrektora ekonomiczno-finansowego Elektrowni Bełchatów.

Do obowiązków posłanki ma należeć "usprawnianie procesów w obszarze finansów, m.in. w kontekście realizowanego procesu transformacji sektora energetyki konwencjonalnej, w którym Elektrownia Bełchatów ma odegrać ważną rolę stabilizatora polskiego systemu elektroenergetycznego".

Apanasionek podkreśliła, że Janowska jest związana ze spółka PGE od marca 2016 roku. Wcześniej koordynowała prace w departamencie rachunkowości.