Przed tygodniem, w czwartek 2 grudnia, Ministerstwo Zdrowia informowało, że za pomocą testów stwierdzono 27 356 nowych przypadków koronawirusa. Resort przekazywał wówczas, że z powodu COVID-19 zmarło 171 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 331. Oficjalny codzienny covidowy komunikat MZ zostanie opublikowany o godz. 10:30.

W rozmowie z radiową Jedynką wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał rano nowe dane. - Mamy 27 458 nowych przypadków koronawirusa - podał. Zaznaczył, że w związku z COVID-19 zmarły 562 osoby.

Polityk ocenił, że biorąc pod uwagę liczę nowych zakażeń mamy do czynienia ze stabilizacją. - Martwi mnie, że niestety na dość wysokim poziomie - powiedział.

- Myślę, że jesteśmy na szczycie (4 fali - red.), tylko jak wielu ekspertów podkreślało, ten szczyt może utrzymywać się kilkanaście dni na takim poziomie. Ale mamy z wielu województw sygnały, że liczba nowych przypadków zdecydowanie spada - mówił wiceminister zdrowia.

Przed rokiem szczepionki na COVID-19 nie były dostępne. Teraz według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 20,58 mln osób.

Oceniając, że w związku z liczbą przypadków koronawirusa notowanych w Polsce potrzebne są "bardziej radykalne" decyzje minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił we wtorek, że od 15 grudnia obowiązywać będą nowe obostrzenia, czyli ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Do 30 proc. obniżone będą limity dotyczące obłożenia w restauracjach, barach i hotelach, a także w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych. Zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych na COVID-19, co ma być zweryfikowane przez danego przedsiębiorcę.

Od 15 grudnia zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia, a limit dla transportu zbiorowego zostanie obniżony do 75 proc.

Kolejna decyzja to nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich w okresie od 20 grudnia do 9 stycznia. Żłobki i przedszkola mają być czynne.

- Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek szczepień dla trzech grup: medyków, nauczycieli i służb mundurowych - zapowiedział minister zdrowia.