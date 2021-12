Agencja pisze, że w Niemczech z powodu obaw o pogłębienie braków w liczbie osób zatrudnionych w służbie zdrowia i domach opieki ostrożnie podchodzono do wprowadzenia obowiązku szczepień na COVID-19, ale że ostatnio z związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 poparcie dla takiego rozwiązania wzrosło.

SDP, Zieloni i FDP - partie, które mają utworzyć nowy rząd, na czele którego stanie Olaf Scholz - mają w najbliższym tygodniu przedstawić parlamentowi projekt ustawy w sprawie walki z COVID-19.

Do dokumentu dotarła agencja Reutera. Podaje ona, iż według projektu pracownicy szpitali i domów opieki oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych będą musieli do 15 marca 2022 r. przedstawić dowód zaszczepienia na COVID-19, dowód przechorowania tej choroby lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie mogą się zaszczepić.

Niemcy chcą, by do świąt Bożego Narodzenia szczepionkę lub dawkę przypominającą otrzymało 30 mln osób, w związku z tym projekt ustawy przewiduje tymczasowe nadanie uprawnień do wykonywania szczepień weterynarzom, dentystom i farmaceutom, po odpowiednim przeszkoleniu.

Według proponowanych przepisów, do 15 lutego przedłużone byłoby obowiązywanie tymczasowych rozwiązań, na mocy których władze krajów związkowych mogłyby w razie potrzeby wprowadzać bardziej drastyczne ograniczenia praw i swobód obywatelskich związane z koronawirusem.