W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki nawiązując do decyzji innych państw świata na pojawienie się wariantu Omikron koronawiursa SARS-CoV-2 zapowiedział "wprowadzenie pewnych dodatkowych ograniczeń w Polsce". W ostatnich dniach Izrael i Japonia zamknęły całkowicie granice dla cudzoziemców, a wiele innych państw wprowadziło zakaz lotów z krajów Afryki, gdzie nowy wariant pojawił się po raz pierwszy.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała Omikron za "niepokojący wariant" (ang. variant of concern). W związku z licznymi mutacjami w obrębie białka tzw. kolca cząsteczki wirusa, czyli tej części cząsteczki wirusa, która łączy się z komórkami osoby zakażonej, wariant Omikron może okazać się bardziej zakaźny od dotychczas dominujących wariantów i odporny na szczepionki.

Minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił, że nowych przypadków koronawirusa w Polsce jest o 6,2 proc. więcej niż przed tygodniem. Ocenił, że nowy wariant SARS-CoV-2 nazwany Omikron to coś , czego nie można zignorować. W rozmowie z Radiem Plus zapowiedział decyzję w sprawie nakładania kwarantanny na osoby przyjeżdżające z krajów, w których stwierdzono wariant Omikron.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na godz. 11:00 zwołał sztab kryzysowy. W rozmowach wzięli udział Główny Inspektor Sanitarny w zastępstwie Krzysztof Saczka i Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Przed spotkaniem szef resortu zdrowia zapowiadał w rozmowie z Radiem Plus, że "musi być podjęta decyzja dotycząca uszczelnienia granic".

Niedzielski: Pojawił się nowy element

Więcej informacji minister zdrowia przekazał na konferencji prasowej o godz. 14:00. - Liczba zachorowań w 4 fali - powoli dynamika się zmniejsza - powiedział, mówiąc o spadkach w woj. podlaskim i lubelskim. Adam Niedzielski dodał, że w woj. mazowieckim czwarta fala "wyraźnie hamuje". - Niepokoi nas sytuacja na Śląsku - zaznaczył. - Jesteśmy gdzieś w apogeum czwartej fali - powiedział.

Zaznaczył, że do tej pory rząd zakładał, że sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą. - Niestety, w ostatnich dniach pojawił się nowy element, który z naszego punktu widzenia może być elementem, który zupełnie zmienia to, czego spodziewaliśmy się w najbliższej przyszłości - oświadczył Adam Niedzielski dodając, że odnosi się do wariantu Omikron. Przekazał, że na spotkaniu sztabu kryzysowego omawiano różne scenariusze.

Juszczyk: Szczepmy się

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk powiedział, że sytuacja od kilku dni jest "alertowa". - Spodziewaliśmy się, że będzie dochodziło do powstawania nowych wariantów - dodał. Wspomniał o mutacjach w obrębie białka kolca. Zastrzegł, że hipotezy badawcze dotyczące Omikronu są obecnie badane. - Czekamy z niecierpliwością na wyniki - podkreślił. Dodał, że dane pojawią się prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni. Przypomniał o wcześniejszych wariantach, Alfa i Delta. - W obu tych przypadkach od pojawienia się pierwszych sygnałów do zdominowania wszystkich zakażeń upływało 2-4 miesiące - przekazał Juszczyk.

- Podstawową rekomendacją teraz jest szczepienie - oświadczył dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. - Szczepmy się - dodał.

Niedzielski: Zakaz lotów, wydłużona kwarantanna

Minister zdrowia powiedział, że nowa mutacja oceniona została przez WHO jako ryzykowna. - Wszyscy mamy w pamięci zarówno z wirusem w wersji Alfa i Delta - kontynuował.

- To element, który zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią - powiedział Adam Niedzielski odnosząc się do nowej mutacji.

- Przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń - alertowy dlatego, że przede wszystkim ma nam dać świadomość sytuacji, w której pojawia się nowe ryzyko, nowa mutacja, która może zmienić wszystkie prognozy, na których do tej pory bazowaliśmy. Ten pakiet związany z Omikronem ma dwa elementy. Pierwszy dotyczy uszczelnienia granic - oświadczył.

Prof. Dror Meworach, ordynator oddziału covidowego jednego ze szpitali w Jerozolimie zwrócił uwagę, że wstępne raporty dotyczące stanu klinicznego zakażonych wariantem Omikron "są obiecujące".

- Wydajemy zakaz lotów do siedmiu krajów, które są rekomendowane przez ECDS. To Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Te kraje zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka. W przypadku tych krajów zostanie wprowadzony w porozumienie z Ministerstwem Infrastruktury zakaz lotów - poinformował.

- Osoby, który będą wracały z tych krajów, niezależnie jaką drogą, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni. Wprowadzamy, że w tym przypadku nie ma możliwości zwolnienia testem z takiej 14-dniowej kwarantanny - przekazał.

Drugim elementem jest zmiana zasad w podróżowaniu do Polski z krajów spoza strefy Schengen. - Podjęliśmy decyzję z panem Saczką o wydłużeniu kwarantanny do 14 dni (z 10). Zwolnienie z tej kwarantanny może mieć miejsce dopiero od 8 dnia po wykonaniu testu PCR - mówił. Zastrzegł, że te decyzje mogą się zmienić.

Rząd zaostrza obostrzenia koronawirusowe w Polsce

- Pakiet (alertowy) zawiera także ograniczenia krajowe - oświadczył minister zdrowia. Adam Niedzielski poinformował o wprowadzeniu następujących ograniczeń:

We wszystkich obiektach, w których limit zapełnienia wynosi 75 proc. (nie dotyczy osób zaszczepionych na COVID-19) limit będzie wynosił 50 proc. Dotyczy to gastronomii, hoteli, placówek kulturalnych, kościołów, obiektów sportowych (baseny, aquaparki). W zgromadzeniach i uroczystościach (np. wesela, komunie, dyskoteki) limit zostaje zmniejszony ze 150 do 100 osób. W wydarzeniach sportowych realizowanych poza obiektami sportowymi limit zostaje zmniejszony z 500 do 250 osób. W obiektach, w których obecnie limit osób wynosi 1 na 10 metrów kwadratowych limit będzie wynosił 1 na 15 metrów kwadratowych (dotyczy to np. siłowni, klubów fitness, muzeów, kasyn).

- Wszystkie te regulacje będą obowiązywały od 1 grudnia do 17 grudnia włącznie - oświadczył Adam Niedzielski.

Premier Nowej Zelandii, Jacinda Ardern, zapowiedziała, że jej kraj nie odstąpi od planów realizacji strategii "życia z COVID-19", mimo pojawienia się nowego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2.

Saczka: Mutacja alertowa - kwarantanna wydłużona

Główny Inspektor Sanitarny w zastępstwie Krzysztof Saczka zapowiedział wydanie rekomendacji dla osób przybywających do Polski z Afryki oraz rekomendacji niepodróżowania do krajów, w których wariant Omikron występuje, w szczególności do siedmiu wcześniej wymienionych państw: Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wariantu Omikron wywiad epidemiczny ma być "bardzo szczegółowy, ze szczegółowym ustaleniem listy kontaktów", a pobierane próbki mają być poddawane sekwencjonowaniu. - Jeśli okaże się, że jest to mutacja alertowa, wtedy kwarantanna będzie wydłużona do 14 dni, również izolacja będzie 14-dniowa - oświadczył Saczka.

Zastępujący szefa GIS Saczka zapowiedział kontrole inspekcji sanitarnych u organizatorów "wszelkiego rodzaju spotkań, imprez". - Organizatorzy, przedsiębiorcy będą odpowiedzialni za to, aby udowodnić, że przestrzegane limity są faktycznie realizowane zgodnie z literą prawa - mówił. Saczka zapowiedział także kontrole przestrzegania limitów osób np. w sklepach.

Rzecznik MZ: Zaszczepieni uznawanymi w UE szczepionkami nie podlegają kwarantannie

Do przekazywanych na konferencji informacji dotyczących kwarantanny odniósł się rzecznik Ministerstwa Zdrowia. - Osoby, które przyjadą do Polski i są osobami zaszczepionymi (na COVID-19 - red.) szczepionkami uznanymi na terenie Unii Europejskiej oczywiście nie wpadają w kwarantannę - oświadczył.

- Dotyczy to (kwarantanna - red.) wszystkich innych osób, które nie są osobami zaszczepionymi szczepionkami uznanymi w granicach Unii Europejskiej - zaznaczył Wojciech Andrusiewicz.

Koronawirus w Polsce - najnowsze dane

W ciągu ostatnich siedmiu dni w Polsce za pomocą testów stwierdzono 163 052 przypadki koronawirusa. Oznacza to, że dziennie wykrywa się średnio 23 293 przypadki SARS-CoV-2 (607 na milion osób). W tym samym okresie przed rokiem stwierdzono 100 911 przypadków, czyli średnio 14 415 dziennie (375 na milion osób).

W Polsce stwierdzono 13 115 nowych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 - przekazało Ministerstwo Zdrowia informując, że z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 13.

Najnowsze dane resortu zdrowia mówią, że w Polsce hospitalizowanych jest 20 521 osób, u których za pomocą testu stwierdzono koronawirusa SARS-CoV-2 - w ciągu tygodnia liczba pacjentów wzrosła o 3,1 tys. Liczba zajętych respiratorów w ciągu ostatnich siedmiu dni wzrosła o 294, do 1 820. Przed rokiem 29 listopada pacjentów było 21 059, a podłączonych do respiratorów - 2 100.