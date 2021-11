W niedzielę Ministerstwo Zdrowia informowało o 20 576 nowych przypadkach koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, śmierci 5 osób z powodu COVID-19 i 3 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Przed tygodniem w poniedziałek resort podawał, że liczba nowych przypadków wynosi 12 334.

Reklama

Minister zdrowia Adam Niedzielski był w poniedziałek w Radiu Plus pytany o najnowsze dane, które resort oficjalnie poda o godz. 10:30.

- Dzisiaj mamy 13 100 (nowych dodatnich testów na SARS-CoV-2 - red.), co oznacza, że tydzień do tygodnia dynamika wzrostu to mniej niż 6,5 proc. (6,2 - red.) - oświadczył.

- Widać wyraźnie, że mamy do czynienia już z ewentualnym momentem przesilenia. Niestety, pojawiają się nowe ryzyka, których nie można zignorować - dodał Niedzielski zaznaczając, że ma na myśli nowy wariant koronawirusa, Omikron.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Niedzielski: Wiemy, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii - Restrykcje nie są jedyną metodą walki z pandemią - oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany, dlaczego rząd nie zaostrza ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2. W rozmowie z RMF FM dodał, że teraz są inne narzędzia - sprawna organizacja systemu opieki zdrowotnej i szczepienia, a "za chwilę" będą leki na COVID-19.

Reklama

Niedzielski: Omikron to coś, czego nie można ignorować

Pytany, czy w związku z nowym wariantem wiąże się duże ryzyko Adam Niedzielski odparł, że tak. Mówił, że w Polsce sytuacja jest trudna, średnio dziennie wykrywanych jest 23 tys. nowych przypadków koronawirusa.

- Szpitale są obłożone, musimy likwidować normalne miejsca leczenia i otwierać w to miejsce łóżka covidowe. Pojawienie się takiego elementu, który mógłby spowodować, że zamiast oczekiwanego przesilenia będziemy mieli przyspieszenie to game changer, coś, co zmienia ocenę sytuacji w sposób fundamentalny. Z mojego punktu widzenia pojawienie się tego nowego ryzyka, w tym punkcie, w którym jesteśmy, czyli kiedy mamy czasem dziennie blisko 30 tys. zakażeń to nie jest sytuacja, którą można ignorować - powiedział minister zdrowia.

Będzie decyzja w sprawie "uszczelnienia granic"

Autopromocja PRENUMERATA 2022 Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie Zaprenumeruj

Adam Niedzielski przekazał, że na godz. 11:00 zwołał sztab kryzysowy, w którym wezmą udział Główny Inspektor Sanitarny w zastępstwie Krzysztof Saczka i Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Zaznaczył, że na razie informacji o nowym wariancie jest bardzo mało i są one sprzeczne.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Omikron w kolejnym europejskim kraju? Szwajcaria: Prawdopodobnie wykryliśmy W Szwajcarii wykryto prawdopodobnie pierwsze zakażenie wariantem Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformował późnym wieczorem w niedzielę szwajcarski rząd.

Reklama

- Przeanalizujemy sytuację pod kątem uszczelnienia granic. To oczywiste, że musi być podjęta decyzja dotycząca uszczelnienia granic. W weekend rozmawiałem m.in. z GIS o tym, żeby już od razu inspektorzy we wszystkich inspekcjach sanepidu w prowadzonych wywiadach uwzględniali element związany z tym, czy nie ma jakiegoś kontaktu z osobami pochodzącymi z regionu Afryki południowej - mówił szef resortu zdrowia.

- Na pewno będziemy myśleli o rozwiązaniu, które było już stosowane - będziemy chcieli kwarantannować osoby, które przyjeżdżają z krajów, gdzie jest odnotowany wirus. Pracujemy nad listą tych krajów, również europejskich. Test będzie wyłączał z tej kwarantanny - oświadczył Niedzielski.

"Trzeba działać bardzo pilnie"

Pytany, czy chodzi o zmiany, które mają obowiązywać od początku grudnia odparł, że tak. - Tutaj trzeba działać bardzo pilnie. Na pewno uszczelnienia granicy, bo tak to nazwę, będą od początku grudnia - zadeklarował.

Pytany w Radiu Plus o ewentualne zmiany w przepisach dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19, czyli ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście wariantu Omikron Adam Niedzielski odparł, że "nastawienie dotyczące polityki, którą prowadzimy zmienia się".

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Prezydent RPA: Zakaz lotów nie zatrzyma wariantu, zaszkodzi tylko gospodarce Prezydent RPA, Cyril Ramaphosa, skrytykował decyzje tych rządów świata, które zamknęły granice dla osób przybywających m.in. z Republiki Południowej Afryki, w związku z pojawieniem się wariantu Omikron, nowego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2.

Reklama

- To jest game changer, o ile potwierdzą się te negatywne informacje. Nie możemy sobie pozwolić na nieuwzględnianie tego w decyzjach dotyczących najbliższych tygodni - stwierdził.

Pytany o nowe obostrzenia minister odpowiedział, że dyskusja na ten temat dopiero się odbędzie. - Na pewno jakaś decyzja (będzie - red.) dotycząca takiego alertowego, jeśli tak nazwę, postawienia sprawy, czyli pakietu, który będzie odpowiedzią na to nowe ryzyko w postaci Omikronu - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia?

Na pytanie, czy w związku z wariantem Omikron wprowadzone zostaną nowe obostrzenia Niedzielski odparł, że "zamknięcie szkół nie wchodzi w grę". - Raczej myślimy o takich drobnych ruchach, które będą wyraźnym alertem mówiącym, że rośnie ryzyko, bo pojawiło się w otoczeniu nowe zagrożenie w postaci Omikrona - oświadczył.

- Na przykład limity, ale to musimy przemyśleć dzisiaj dokładnie - dodał.