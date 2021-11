Prof. Meworach mówił, że jeśli wstępne doniesienia się potwierdzą, wówczas może się okazać, że Omikron będzie wywoływał "względnie umiarkowaną chorobę w porównaniu do wariantu Delta". - I, paradoksalnie, jeśli wyprze wariant Delta, wówczas liczba zakażeń może się obniżyć - ocenił.

Reklama

Na tym etapie jest ważne, aby zbierać informacje, a nie spekulować Prof. Dror Meworach, ordynator oddziału covidowego

- Wciąż jest za wcześnie, by to przesądzić, ale nie wszystko co wygląda źle jest naprawdę złe. Na tym etapie jest ważne, aby zbierać informacje, a nie spekulować - dodał.



Dr Sharon Alroy-Preis, kierująca departamentem zdrowia publicznego w izraelskim Ministerstwie Zdrowia występując przed Knesetem stwierdziła, że ryzyko zakażenia się wariantem Omikron jest "bardzo wysokie", ale - jak dodała - u zaszczepionych, u których wykryto zakażenie tym wariantem, przebiego COVID-19 jest łagodny.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Prezydent RPA: Zakaz lotów nie zatrzyma wariantu, zaszkodzi tylko gospodarce Prezydent RPA, Cyril Ramaphosa, skrytykował decyzje tych rządów świata, które zamknęły granice dla osób przybywających m.in. z Republiki Południowej Afryki, w związku z pojawieniem się wariantu Omikron, nowego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2.

Reklama

Dr Alroy-Preis wskazała w czasie wystąpienia w Knesecie przykład lotu z RPA do Holandii. Na pokładzie samolotu było 600 pasażerów, u 62 z nich wykryto zakażenie, co - jak mówiła dr Alroy-Preis - wskazuje na bardzo szybkie rozprzestrzenianie się wariantu Omikron.



Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Medyczne podaje, że u zakażonych wariantem Omikron w RPA symptomy zakażenia są łagodne. Angelique Coetzee, przewodnicząca Stowarzyszenia podała BBC, że jak dotąd u żadnej osoby zakażonej wariantem Omikron w RPA nie wykryto ostrego przebiegu COVID-19. Coetzee zaznaczyła przy tym, że badania dotyczące wariantu Omikron nadal są we wstępnej fazie.



Dane z RPA wskazują, że zakażeni wariantem Omikron są młodsi niż ci, którzy zakażali się wcześniejszymi wariantami koronawirusa. Zakażeni doświadczają głównie takich symptomów jak zmęczenie i bóle mięśniowe.



W związku z pojawieniem się wariantu Omikron izraelski rząd podjął decyzję o zamknięciu granic kraju dla cudzoziemców.