Trzy godziny trwało spotkanie, które odbyło się w środę z inicjatywy marszałek Elżbiety Witek. Wzięli w nim udział zarówno przedstawiciele opozycji, jak i PiS. Był też wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Nie było na nim jednak szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego.

Reklama

Spotkanie zakończyło się bez politycznego przełomu. Jak wynika z relacji uczestników, a zwłaszcza słów polityków opozycji, było bardziej „słuchowiskiem" (takiego określenia użył w trakcie konferencji prasowej Szymon Hołownia, lider Polski 2050). – Moje zaproszenie było po to, żeby zorientować się, czy są takie miejsca wspólne, kwestie, które nas łączą – mówiła po spotkaniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Politycy PiS sprawiali wręcz wrażenie, jakby walka z IV falą pandemii szła im dobrze. W trakcie spotkania padły np. deklaracje o tym, że szczepienia niedawno przyspieszyły, a we wschodnich województwach IV fala opada – mówi nam jeden z uczestników rozmowy.

Czytaj więcej Polityka Weryfikacja szczepień przez pracodawców? Witek: Nie było entuzjazmu przy tej propozycji Przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych spotkali się z marszałek Sejmu Elżbietą Witek w sprawie projektu dotyczącego walki z COVID-19. Ustalono, że odbędzie się kolejne, "robocze" spotkanie z resortem zdrowia.

Politycy z sejmowych kół i klubów przedstawili swoje pomysły dotyczące walki z pandemią. Ustalono, że zostaną one przesłane do Ministerstwa Zdrowia, a resort odniesie się do tych postulatów. Ma się to stać do najbliższego piątku. Jak wynika z naszych rozmów, był to pomysł zaproponowany przez lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

PSL–Koalicja Polska proponuje gratyfikację finansową w wysokości 600 zł za szczepienie, wprowadzenie na stałe dodatku covidowego dla personelu niemedycznego oraz finansowanie przez państwo zabiegów w prywatnej ochronie zdrowia. Lewica we wtorek zaprezentowała strategię STOP Covid, która zakłada np. ograniczenia dla osób niezaszczepionych, wprowadzenie paszportu covidowego, poszerzenie zakresu testowania.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Tusk: Rząd abdykował ws. pandemii. Wesprzemy rekomendacje Rady Medycznej - Dziś blisko 30 tysięcy zachorowań, blisko pół tysiąca zmarłych. To statystyki bardzo smutne, tragiczne, które sytuują Polskę na samym szczycie tego dramatycznego rankingu. Nie możemy tej sprawy pozostawić bez reakcji - mówił w czasie konferencji prasowej przewodniczący PO Donald Tusk.

Co z budzącą kontrowersje nawet w samym klubie PiS ustawą, którą kilka dni temu zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość, a która dotyczyła możliwości weryfikacji szczepień przez pracodawców? Jak wynika z naszych relacji, zapytana o ustawę marszałek Witek miała powiedzieć, że tej ustawy „nie ma". Projekt nie trafił jeszcze do laski marszałkowskiej i są poważne wątpliwości, czy w ogóle będzie przesłany do Sejmu, mimo ubiegłotygodniowych deklaracji ze strony polityków PiS, jak posła Czesława Hoca. Z naszych rozmów wynika, że PiS brakuje 30–50 głosów w tej sprawie we własnym klubie. A to z kolei oznacza, że partia Jarosława Kaczyńskiego musiałaby zbudować szerokie poparcie kilku partii opozycyjnych.

Jak szacuje jeden z naszych rozmówców z opozycji, w praktyce tylko kilka bardzo mało kontrowersyjnych propozycji zgłoszonych w środę na spotkaniu może wejść w przyszłości w życie. Tak szacuje przynajmniej opozycja.

Nasi rozmówcy z klubu PiS zauważają za to, że losy ustawy, o której w listopadzie zaczął mówić minister Adam Niedzielski pokazują, jak głębokie są wewnętrzne napięcia w samym klubie i partii. – To nie tylko kwestia antyszczepionkowców, ale też działania i duże polityczne ambicje wielu różnych środowisk – mówi jeden z naszych informatorów znających sytuację wewnątrz.

Autopromocja Nowość! Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty ZAMÓW TERAZ

Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest na 1–2 grudnia.