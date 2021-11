Nie znaliśmy tego wirusa, sugerowaliśmy się tym, co mówił cały świat, instytucje naukowe - mówił w TVN24 prof. Jarosław Pinkas, były Główny Inspektor Sanitarny (do listopada 2020 roku), odnosząc się do swoich prognoz z początku marca 2020 roku, gdy mówił, że nie spodziewa się, aby koronawirus rozprzestrzenił się w Polsce.