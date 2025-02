Czy szpitale są przygotowane na ciężki sezon grypy, jaki mamy teraz? Czy może dojść do załamania systemu?

Zaryzykuję twierdzenie, że żaden system nie jest przygotowany do nagłego przyjęcia na przykład 200–300 tys. pacjentów. Mówię oczywiście o szpitalnych oddziałach ratunkowych, bo tylu pacjentów szturmuje szpitale, nie mogąc skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego.

Moim zdaniem w sezonie grypowym powinniśmy tworzyć pewnego rodzaju systemy specjalne dla pacjentów grypowych. Jeśli na SOR przychodzi pacjent z objawami grypy, to powinien być kierowany do innej ścieżki postępowania, powinien być wydzielony dla takich pacjentów dodatkowy, specjalny gabinet. Chodzi o to, by nie blokować drogi dla innych pacjentów, którzy chcą też w tym samym czasie skorzystać z SOR-u, bo mogli ulec zawałowi, nagłemu wypadkowi czy jakiejś innej sytuacji zdrowotnej, która wymaga pilnej pomocy. My musimy przygotowywać system na takie sytuacje, uelastyczniając go poprzez tworzenie nowych ścieżek dla pacjentów, takich, którzy przychodzą na ogół z prostym problemem. Taka sytuacja rozdzielenia pacjentów infekcyjnych od pacjentów pozostałych.

Czytaj więcej Zdrowie Leki na grypę - kiedy, kto i jak powinien je stosować? Obowiązujące zalecenia Przełom stycznia i lutego w tym roku to czas, w którym wyjątkowo dużo słyszy o epidemii grypy. Zakażenia dziesiątkują przede wszystkim uczniów szkół, ale nie tylko. Część zachorowań kończy się poważnymi powikłaniami. Czy leki na grypę mogą im zapobiec?

Lekarze mówią, że w tym roku grypie towarzyszą objawy neurologiczne.

Jest to prawda. Lekarze opowiadają o niespodziewanej utracie przytomności, porażeniu nerwu twarzowego, u dzieci występują drgawki. Mogą pojawić się na początku nietypowe objawy, np. to, że opada nam kącik ust po jednej stronie. To trochę przypomina Covid-19, gdy dochodziło do utraty węchu, zaburzeń świadomości, bo wirus, uszkadzając struktury w mózgu, powoduje zupełnie inne objawy, niż my byśmy się spodziewali. Spodziewamy się po grypie kaszlu, gorączki, bólów mięśniowych, a tu mamy zupełnie nietypowe objawy i one mogą na przykład imitować, naśladować udar. Wiele osób może nie pomyśleć o tym, że to jest grypa, tylko będzie szukać pomocy np. neurologicznej. Dlatego warto, przyjmując takich pacjentów na SOR-ach czy w przychodniach lekarzy rodzinnych, wykonać test właśnie w kierunku grypy, żeby wykluczyć, że to nie jest sytuacja infekcyjna.