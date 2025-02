Polskie kosmetyki w większości trzymają mikrobiologiczne normy

Kilka dni temu Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że w 2024 r. w ramach działań związanych z nadzorem nad produktami kosmetycznymi przeprowadzono akcję analizowania czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych. Akcja skupiała się na produktach przeznaczonych do stosowania w okolicach oczu np. kremy pod oczy, produkty do demakijażu. Próbki kosmetyków do badań pobierane były w większości w dystrybucji, do badań typowano kosmetyki polskich producentów. Zgodnie z zaraportowanymi wynikami do badań pobrano 434 próbki, z czego niezgodne z wymaganymi były 3.

GIS wskazuje, że czystość mikrobiologiczna kosmetyków jest ważnym parametrem bezpieczeństwa zdrowia konsumentów. Kryteria jakości mikrobiologicznej oraz metody badań kosmetyków określone są w szeregu norm ISO. Zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014-11 Kosmetyki – Mikrobiologia – Limity mikrobiologiczne produkty stosowane w okolicach oczu są zaliczane do Kategorii I i mają ostrzejsze wymagania mikrobiologiczne.