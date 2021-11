Prognoza Airbusa: 39 tys. samolotów do 2040 r.

Światowy rynek nowych samolotów wyniesie 39 020 sztuk do 2040 r. — przewiduje Airbus w długoterminowej prognozie, mimo mniejszego tempa wzrostu transportu lotniczego. Wyrównają to zamówienia nowych maszyn, wymuszone wymianą floty na bardziej dostosowane do ochrony środowiska.