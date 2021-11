- Gdy słyszymy pewne oświadczenia i oskarżenia pod naszym adresem, chciałbym powiedzieć wszystkim: zajmijcie się własnymi wewnętrznymi sprawami, nie próbujcie przerzucać na nikogo własnych problemów, ponieważ to wasze odpowiednie agencje powinny te problemy rozwiązywać - powiedział rosyjski prezydent w rozmowie z telewizją Rossija 1.

- Jednak jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co w naszej mocy (by pomóc rozwiązać kryzys migracyjny - red.), jeśli oczywiście coś będzie od nas zależało - dodał.

Władimir Putin ocenił, że państwa Zachodu próbują uniknąć odpowiedzialności za kryzys migracyjny na granicy Białorusi i państw UE, w tym Polski, i przerzucić ją na "kogoś innego". - Mówiłem już: nie mamy z tym (kryzysem - red.) nic wspólnego, absolutnie nic - stwierdził.

Według Putina, to państwa Zachodu "stworzyły warunki, w których tysiące, nawet setki tysięcy osób opuściły swe domy". - I teraz (kraje zachodnie) szukają kogoś, kogo można by za to obwinić, by uniknąć odpowiedzialności za to, co się dzieje - mówił prezydent Rosji.

Rosyjski przywódca oświadczył też, że o kryzysie migracyjnym dowiedział się z mediów. - Nigdy wcześniej nie rozmawiałem na ten temat z Łukaszenką. Jednak od czasu wybuchu kryzysu dwukrotnie rozmawialiśmy przez telefon - dodał Putin.

W związku z presją migracyjną z terenów Białorusi na terenie 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim w pasie przygranicznym obowiązuje stan wyjątkowy.

W poniedziałek 8 listopada od rana grupa kilku tysięcy migrantów próbowała przedostać się z Białorusi do Polski. Na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy doszło do próby siłowego przedarcia się na polską stronę.

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Wszystkie nasze służby są w gotowości.



📣 Przez głośniki nadawane są komunikaty w kilku językach. pic.twitter.com/kMu6Y4M0Nc — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 14, 2021

W piątek MSWiA podawało, że po stronie białoruskiej trwają przygotowania do stworzenia dużego obozu migrantów przy granicy z Polską. "Służby białoruskie dowożą niezbędne materiały" - informowano.

W niedzielę Straż Graniczna przekazała, że w rejonie koczowiska migrantów w Kuźnicy "dysponowane są kolejne grupy uzbrojonych funkcjonariuszy służb białoruskich". "Widać, że strona białoruska przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania" - oświadczyła SG.