Afera e-mailowa. "Spróbujmy pokazać, że to państwo działa"

"Spróbujmy chociaż raz na jeden weekend pokazać, że to państwo działa i nie przymyka oczu na wszystko" - napisał szef Centrum Informacyjnego Rządu do premiera. To kolejny e-mail, który rzekomo wyciekł ze skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka - informuje Onet.