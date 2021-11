Z sondażu Ifop-Fiducial dla "Le Figaro" i stacji LCI wynika, że pierwszą turę wyborów prezydenckich we Francji wygrałby z 25 proc. głosów obecny prezydent Emmanuel Macron. Drugie miejsce w badaniu zajął publicysta Eric Zemmour (17 proc.).

To kolejne badanie opinii publicznej, które pokazuje, że Marine Le Pen, rywalka Macrona z II tury poprzednich wyborów, w czasie zaplanowanego na kwiecień 2022 r. głosowania odpadłaby w pierwszej turze. Według sondażu, poparcie dla liderki Zjednoczenia Narodowego wynosi 16 proc.

Czytaj więcej Polityka Prawdopodobny kandydat na prezydenta Francji popiera wyrok Trybunału Konstytucyjnego "Czas przywrócić prawu francuskiemu prymat nad europejskim" - napisał prawicowy publicysta i prawdopodobny kandydat na prezydenta Francji Eric Zemmour, wyrażając poparcie dla czwartkowego wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Na 13 proc. głosów, pisze "Le Figaro", może liczyć Xavier Bertrand (o ile zostanie kandydatem prawicowej partii Republikanie).

Zemmour i Macron nie ogłosili jeszcze swojego startu w wyborach.

Przez ponad rok sondaże we Francji pokazywały, że w drugiej turze wyborów prezydenckich ponownie zmierzą się Macron i Le Pen. Według badań z ostatniego miesiąca, to Eric Zemmour ma szansę na drugą turę.

Czytaj więcej Polityka Marine Le Pen: Jeśli wygram wybory, zlikwiduje turbiny wiatrowe we Francji Marine Le Pen, liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego, która w 2022 roku będzie walczyć o prezydenturę zapowiedziała, że jeśli wygra zakończy wszelkie subsydia na energię odnawialną i doprowadzi do likwidacji turbin wiatrowych istniejących obecnie we Francji.

Publicysta powiedział BFM, że powstała organizacja, która przygotowuje jego możliwy start. - Wszystko jest gotowe. Jedyne, co muszę zrobić, to podjąć decyzję i nacisnąć przycisk. To ja zdecyduję, kiedy i jak - oświadczył Zemmour.