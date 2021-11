Na razie o sprawie śmierci 30-letniej ciężarnej kobiety w Pszczynie niewiele wiadomo. Prokuratura regionalna w Katowicach wstępnie ustaliła, że w przy przyjęciu na oddział wykonane badania wykazały ogólne zakażenie organizmu i podwyższoną temperaturę. Po 24 godzinach stwierdzono obumarcie płodu i wykonano cesarskie cięcie. Doszło do wstrząsu septycznego i kobieta zmarła.

W esemesach ujawnionych przez rodzinę można przeczytać, że pacjentka obawiała się o swoje życie, bała się, że jeśli dojdzie do sepsy, to już ze szpitala nie wyjdzie. Skarży się, że „lekarze przyjęli postawę wyczekującą".

Bliscy ustami pełnomocniczki odpowiedzialnością za śmierć kobiety obarczają nie tylko szpital, ale także wydany rok temu wyrok TK, kierowanego przez Julię Przyłębską, zakazujący aborcji w przypadku stwierdzenia nieodwracalnych wad płodu.

Władze Prawa i Sprawiedliwości rozesłały do swoich posłów krótką notkę, jak mają komentować zdarzenie. "Nie znamy szczegółów śmierci 30-latki w szpitalu w Pszczynie. Najgorsze, co można dzisiaj zrobić, to próbować rozgrywać politycznie tę sytuację, oraz przechodzić do szybkich decyzji i wniosków. Ta sprawa powinna zostać zbadana dogłębnie przez kompetentne instytucje" - cytuje Onet.pl.

Politycy PiS mają również podkreślają, że obecnie prawo zezwala na przerywanie ciąży, gdy zagrożone jest zdrowie i życie kobiety. W takim tonie wypowiedział się m.in. premier Mateusz Morawiecki.

- Śmierć pani, która w tragiczny sposób zmarła w Pszczynie to wielki dramat, wielka tragedia i chciałem złożyć moje najgłębsze wyrazy współczucia wszystkim bliskim, rodzinie pani, która zmarła - powiedział szef rządu.

